蘇煥智挺吳芳銘 炮口對準民進黨

2018年10月22日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘21日舉行競選總部成立茶會，除強化「打破明文規定」決心外，台南市長候選人、前台南縣長蘇煥智站台時，更痛批民進黨從地方到中央的派系化政治，讓台灣沒前途；蘇還說，打破台灣派系政治，就從吳芳銘當選開始。

「二話不說！打破明文規定」是吳芳銘在抽籤時喊出的口號，他說，沒想到意外地獲得民眾認同。日前即有支持者署名「明文規定」送來祝賀花盆，針對這樣的署名方式，吳芳銘團隊認為相當有創意，也顯見不合理的明文規定，已背離人民期待。

吳芳銘還呼籲用經濟、文化、教育力量，讓嘉義大步向前向上提升；如果派系政治力量主導，將會阻礙嘉義的快速進步。面對「募款賺錢」、「選假的」、「謀求官位」等諸多抹黑和惡意中傷，吳芳銘也指出，這都是子虛烏有的假消息，若有人繼續散播，絕對控告到底。

蘇煥智致詞表示，吳芳銘學生時期即參加民主運動，行政經驗豐富，是縣長最佳人選；他也強調，民進黨執政後，從地方到中央都淪為派系政治，只為派系利益著想；掌管農業大事的農委會副主委竟淪為縣長、立委候選人的過水之位，農委會降格如同縣市農業局。蘇煥智還向蔡政府喊話，指派系政治的未來，就是被人民唾棄，唯有打破「明文規定」，嘉義縣才有贏向自主新生的未來。

嘉義縣副縣長李明岳則說，由於縣長張花冠前往泰國參加旅遊展無法前來，他特地代表縣府團隊，祝吳芳銘選戰順利、心想事成；並說吳芳銘「追求卓越」的精神，值得推薦與學習，也佩服他有勇氣自我實踐。

書法家黃枝文更寫下「用文化教育的正能量，終結汙濁的政治紛擾」支持吳芳銘；詩人渡也也說，「有情有義又聰明，縣長選給吳芳銘」，希望藉這次選舉，結束嘉義縣的派系霸權。

(中國時報)