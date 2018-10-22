雲林女婿韓國瑜 為張麗善站台

雲林女婿韓國瑜（前右）到雲林縣幫張麗善（左）助選。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長候選人張麗善21日在虎尾鎮成立競選總部，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、新北市長朱立倫、高雄市長候選人韓國瑜輪番站台，展現大團結。眾人還強調，支持張麗善才能讓「雲林上場」、讓國民黨重現榮耀。

吳敦義昨天率領國民黨眾多中常委、立委共同為張麗善加油打氣，強調黨內要大團結，除了縣市長要勝選，議員、各級代表、村里長等也要全壘打，國民黨才能重現榮耀。

雲林女婿韓國瑜表示，雲林縣長的最大責任就是照顧農民，讓農產品賣得好價格，還要讓雲林農工商並進，只有張麗善可以帶來這樣的改變，因為她主張把麥寮港改制成雲林國際商港，企業進駐才能夠為青年人找頭路。

朱立倫則指出，新北市有很多雲林移居的人口，雲林縣有任何需要，新北市一定全力相挺。他也呼籲所有住在新北市的雲林鄉親，11月24日一定要回家鄉投給4號張麗善。

朱立倫致詞後，現場更播放張麗善胞兄、前縣長張榮味的談話影片，張榮味在影片中細數任內建設，強調張家沒有做對不起雲林人的事情，雲林最重要的建設都在他的任內擘畫。

郝龍斌則痛批民進黨內充斥吳音寧這種年領250萬元的「高薪實習生」，強調不應該再讓民進黨吃飽飽、農民卻餓肚子。呼籲藍營支持者大團結、軍公教必須出來投票，給民進黨一個教訓。

最後，張麗善強調，她是土生土長的雲林子弟，從沒有離開過雲林，雲林在民進黨執政的14年，讓人看不到未來，這次她參選就是希望讓「雲林上場」，創造一個改變雲林的機會。

(中國時報)

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