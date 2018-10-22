綠備感威脅 花媽坦言警覺性不足

2018年10月22日 04:10 中國時報 林雅惠 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

韓國瑜空戰炸得高雄遍地開花，儘管總統府祕書長陳菊日前公開批韓國瑜「噴口水糟蹋高雄」，但她21日為高雄市議員站台，卻首度承認國民黨這次網路選戰確實頗為成功，民進黨「一開始警覺性不足」必須檢討，離投票日還有33天，會繼續努力。

韓國瑜異軍突起，民進黨派出人海攻勢，黨籍立委輪番上陣、用盡洪荒之力批韓，卻反助韓國瑜聲勢高漲，連「花媽」陳菊日前也跳出來質疑連高雄道路都不認識，又罵高雄「又老又窮」，是亂噴口水、唱衰高雄。

然而，陳菊昨天回到高雄為議員邱俊憲、議長康裕成站台，首度承認這次選戰面對網路世代、各種複雜的意見及假新聞，「民進黨沒有敏感度」、「一開始警覺性不足」，相信民進黨會痛定思痛，陳其邁競選團隊主事者也會「用萬變來應付萬變」，調整選戰策略。

她也強調，1947年二二八事件發生在高雄，當時付出相當慘痛的代價，她相信高雄人有堅定的意志力，在如今紛亂的時代，高雄人一定「心頭抓乎定」，堅定支持民進黨、支持陳其邁。陳菊指出，民進黨執政以來，改革方向沒有錯，高雄在台灣民主發展過程有它的重要性，好不容易民進黨執政到現在，歷經很多困難，她認為要穩住高雄，這是民進黨價值所在。

「沒有任何市長可以做到100分！」陳菊說，她也有不足之處，但誰來接棒完成市政建設太重要，陳其邁透過黨內初選出線，中間很多是非恩怨都不重要，這是民進黨的優良傳統，她拜託支持者為了高雄發展，一定要讓陳其邁當選、讓高雄接班成功，高雄一定要贏。

(中國時報)