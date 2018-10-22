95無鉛汽油出包 民眾爆氣

桃園煉油廠95無鉛汽油品質驚爆不合格！中油表示，其煉製研究所10月16日抽樣發現3座加油站（橫山站、大溪站、春日路）由桃園煉油廠所供應的95無鉛汽油經銅片測試不合格。圖為中油桃園煉油廠。（陳麒全攝）

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中國時報
／台北報導
中油油品出包查驗流程

中油爆8000公秉、95無鉛汽油問題油流入市面，昨日宣布緊急抽驗收回。中油董事長戴謙指出，摻添的輕質油出問題，是無法在中油煉製研究所通過銅片測試主因，以不合格程度分析，車輛長期使用1至2年，將因銅片腐蝕影響液位感知器判讀，促使儀表板油料指標失真，已積極抽換問題油。

以小客氣加滿油箱約50公升、機車約6公升估計，8000公秉若全被賣出，受影響加油車次將高達16萬次、機車更逾130萬次以上，引發民眾、網友憤怒狂批。

供應北台 緊急抽驗收回

「連連出包，顯示中油整個油品管理系統出問題！」經濟部次長曾文生強調，今年以來中油油品事業，一下子出現漏油、一下子又發生油品摻配出包，這意味中油整個管理體系須要改進，已要求中油今日向經部進行初步報告後，還須進一步深入釐清系統性問題出在哪？並在兩周內提出懲處報告，問題出到哪就懲處到哪。

中油95無鉛汽油在國內市占率高達75％，此次油品不佳的供貨範圍，包括基隆、台北、新北、桃園、新竹及苗栗部分地區。為確認其他加油站的油品品質，正擴大抽驗中，如檢驗未完成，或尚未更換新油品，相關加油站會暫時停售95無鉛汽油，直到確認品質沒有問題，或更換新油為止才開放。

連連凸槌 經濟部要究責

依資料顯示，已取樣部分，自營站90站、112件中，檢測合格99件，不合格12件，已更換12件，待驗1件；加盟站304站、398件中，檢驗合格302件，不合格68件，已更換13件，待化驗28件，不合格比率16.63％。中油發言人黃仁弘指出，全數抽驗數字將在今日出爐，並持續將新發現的問題油抽換掉。

戴謙強調，對於此次油品事件，來自自自主檢查發現，經再確認、主動檢討改進，且主動理賠。第一時間接獲油品品質出狀況的訊息後，即進行緊急應變作為，再次確認後，主動檢討改進機制、停售有疑慮油品，並在官網隨時揭露停售加油站資訊，直至油品合格開始販售，避免影響消費者權益。

輕質摻配料不佳是禍首

中油副總經理畢淑蒨指出，過去做定期抽樣檢測，從未發生類似異常情形，這次煉製研究所於橫山站、大溪站、春日路站進行例行性取樣，發現化驗結果不合格，為求審慎，油品行銷事業部重新取樣化驗，確認橫山站所採樣品不合格，桃廠於10月18日16時30分接獲油銷部通知後即展開追查，查出是因該廠第二媒組工場於10月1日、9日及10日產出的輕質摻配料品質不穩定所致。

(中國時報)

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