30萬受害車主 中油允賠償

5無鉛汽油出包受波及加油站

友善列印
中國時報
地方中心、／綜合報導
中油95無鉛出包 鑑定與理賠申請方式

中油95無鉛汽油摻配輕質油時出包，專家以中油發油量推估，應有2、30萬汽、機車受害，中油董事長戴謙指出，已組專案小組負責處理賠償事宜，民眾持發票、信用卡簽單等交易憑證，聯絡中油，便會有中油聘請的第三方公正單位進行檢測，進而賠償，對於加盟站被驗出油品不合格，或因配合中油要求暫時停售，也將會獲賠營業損失。

不過，石化業人士不諱言，中油檢測並賠償將是一項大工程，姑且不論檢測費由中油吸收，光是估計受影響車輛數，便十分龐大，高達2、30萬輛汽機車需查驗液位感知器，屆時學者專家等第三方公正單位檢測能量是否足以因應，是一大問題。

據瞭解，中油原本昨下午就要公布的賠償細節遲未出爐，就是因為此問題十分棘手，才會延至今日公布。

中油副總經理畢淑蒨指出，消費者在10月1日至21日間，於基隆、雙北市、桃園、新竹、苗栗等中油自營或加盟站，加95無鉛汽油，不論持有捷利卡、信用卡簽單、發票等交易證明，都可自22日起至年底，向中油申請鑑定及理賠事宜。

車主若發現儀表板不穩，覺得受到影響，可與中油聯絡，由中油請來第三方進行鑑定，做出補償，另對加盟站驗出油品不合格，或被要求暫時停售，中油也將賠償營業損失。

由於中油此次賠償機制只到今年底，民眾狂批如明年車輛才損壞怎麼辦？中油主管表示，民眾可以先保全所有加油資訊，中油擬「備案登記」，明年以後若發生問題，還是會予以賠償。

「這個國家不知道還有什麼可以信任的！」因中油95無鉛汽油出包，受害車主昨天訐譙連連，認為若國營事業都這樣，不知道還能相信誰？也有民眾憤怒說，會選擇加中油就是信賴國營事業品牌，如今出狀況連帶對政府失去信心，中油一定要負全責。

桃園市江姓民眾痛批，自己的進口車跟大型重機車，長期以來都在中油的直營站加油，不在加盟站加油，就是因為是國家直營，對油品有保證有信心，這一次連直營站的油品都出了問題，這個國家不知道還有什麼可以信任的。

(中國時報)

95無鉛汽油出包 民眾爆氣 工安劣油樣樣來 管理大師也栽了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。