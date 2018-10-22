30萬受害車主 中油允賠償

2018年10月22日 04:10 中國時報 王莫昀 、 游昇俯 、 黃有容 ／綜合報導 地方中心、／綜合報導

中油95無鉛出包 鑑定與理賠申請方式

中油95無鉛汽油摻配輕質油時出包，專家以中油發油量推估，應有2、30萬汽、機車受害，中油董事長戴謙指出，已組專案小組負責處理賠償事宜，民眾持發票、信用卡簽單等交易憑證，聯絡中油，便會有中油聘請的第三方公正單位進行檢測，進而賠償，對於加盟站被驗出油品不合格，或因配合中油要求暫時停售，也將會獲賠營業損失。

不過，石化業人士不諱言，中油檢測並賠償將是一項大工程，姑且不論檢測費由中油吸收，光是估計受影響車輛數，便十分龐大，高達2、30萬輛汽機車需查驗液位感知器，屆時學者專家等第三方公正單位檢測能量是否足以因應，是一大問題。

據瞭解，中油原本昨下午就要公布的賠償細節遲未出爐，就是因為此問題十分棘手，才會延至今日公布。

中油副總經理畢淑蒨指出，消費者在10月1日至21日間，於基隆、雙北市、桃園、新竹、苗栗等中油自營或加盟站，加95無鉛汽油，不論持有捷利卡、信用卡簽單、發票等交易證明，都可自22日起至年底，向中油申請鑑定及理賠事宜。

車主若發現儀表板不穩，覺得受到影響，可與中油聯絡，由中油請來第三方進行鑑定，做出補償，另對加盟站驗出油品不合格，或被要求暫時停售，中油也將賠償營業損失。

由於中油此次賠償機制只到今年底，民眾狂批如明年車輛才損壞怎麼辦？中油主管表示，民眾可以先保全所有加油資訊，中油擬「備案登記」，明年以後若發生問題，還是會予以賠償。

「這個國家不知道還有什麼可以信任的！」因中油95無鉛汽油出包，受害車主昨天訐譙連連，認為若國營事業都這樣，不知道還能相信誰？也有民眾憤怒說，會選擇加中油就是信賴國營事業品牌，如今出狀況連帶對政府失去信心，中油一定要負全責。

桃園市江姓民眾痛批，自己的進口車跟大型重機車，長期以來都在中油的直營站加油，不在加盟站加油，就是因為是國家直營，對油品有保證有信心，這一次連直營站的油品都出了問題，這個國家不知道還有什麼可以信任的。

(中國時報)