工安劣油樣樣來 管理大師也栽了

2018年10月22日 04:10 中國時報 黃有容 、 王莫昀

近年來中油大小問題不斷，從斷氣引發大停電、到漏油知情不報，連中油賣的水都「誤用過期原料」，如今還爆發95無鉛汽油品質不合格，難怪經濟部高層認為這不僅是螺絲鬆了，根本是整體管理系統岌岌可危，不禁令外界懷疑，去年賴揆被找來「救火」的、擁有豐富行政管理經驗的中油董座戴謙是否已黔驢技窮？

中油在2017年發生斷氣事件，引發「815大停電」，時任董座的陳金德僅待了11個月就扛責下台後，行政院長賴清德請來戴謙，希望借重其過去在南科管理局、南台科技大學成功的行政管理經驗，讓中油脫胎換骨。

不過，戴謙於去年11月上任後，中油並沒有停止「出包」，光是在今年上半年，就發生至少6次工安事件，除了造成員工受傷，更有2次違反空氣汙染管制及排放規定，分別遭罰100萬元。

工安問題之外，今年7月澎湖湖西油庫遭爆從去年起就隱匿漏油，8月綠島加油站也傳出漏油事件，卻延遲通報，就在近日，台中港再發生中油油管破裂。

檢視這次95無鉛汽油出包，在摻配原料端竟無把關機制，已致摻配成成品油送至加油站都沒發現問題，在許多油品已進了民眾汽機車油箱，才被煉製研究所抽驗找出問題，回溯找出出錯源頭，這不是系統機制出包，是什麼？中油若再不從嚴檢視，提振管理效能，以石化業這種高風險業別，未來若出現系統性災難，衝擊難以想像。

(中國時報)