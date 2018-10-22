修車廠好奇 要如何舉證求償

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中國時報
／綜合報導

中油95無鉛汽油出包，汽車維修業者紛紛認為，汽車像身體，汽油等於血液，血液差身體就差，冠傑汽車公司負責人蘇德涼說，如果中油生產的劣質95無鉛汽油會腐蝕油箱液位感測器銅片，就會造成汽車的噴油嘴堵塞、汽油幫浦卡住，雖然對引擎不會有很直接的損害，但最後會造成引擎運轉時出現震爆的雜音聲響，久而久之，也會傷害汽車整體性能。

也有業者認為，若影響油量嚴重者，可能要要換掉油量感知器，價格從數千到數萬不等，好奇中油要怎麼賠償？施姓汽車達人說，油量感知器出狀況，可能駕駛開到沒油還不自知，汽車開到沒油，可能導致負責供油的汽油幫浦燒掉，汽油幫浦主要靠汽油散熱，若油面過低，幫浦空轉就會故障。

他指出，若在高速公路開到沒油，駕駛一緊張，或者後車沒注意到，就容易發生車禍。汽車開到沒油，雖然對引擎沒有影響，但是負責供油的汽油幫浦可能會因此燒掉。

他解釋，汽油幫浦主要靠汽油散熱，若油面過低，幫浦空轉，又沒有汽油散熱，就會因此故障。他補充，幫浦根據車型，維修最高可能要數萬不等。

桃園市張姓汽車修理廠業者則說，若汽油有問題，可能會造成引擎積碳，車輛怠速時振動會比較大，開起來也會較不順。

另名王姓修車業者則說，若使用汽油有問題，可能會導致汽油氣門燃燒不完全，車子就會有狀況。

雖然中油表態將賠償，但汽車修理業者好奇，到底要怎麼舉證是中油造成？畢竟若因此故障，或者是車輛有小狀況，都難以舉證是中油油品造成。

(中國時報)

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