綠色牧場 牛糞堆肥兼發電

2018年10月22日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

林鳳營牧場導入科技化的牧場設備，提供五星級的牛舍環境、室內室外運動場及牛隻專用電動按摩機。（莊曜聰攝）

今年取得「友善畜產人道驗證牧場」認證的林鳳營牧場，是全台少見的綠色牧場之一，2年前啟動「酪農4.0」計畫開始，就從源頭管理、世界品質、科技牧場及永續管理4大面向推動再造，並斥資逾2億在牧場設置沼氣發電系統和堆肥場，牛隻產的廢汙還可回收發電，減少碳排放也自給3成用電；此外，用來隔離及防疫而種植的大量落羽松，也成為近年來的觀光秘境。

畜牧業對環境造成的負擔近年來受到關注，如何降低相關產業對環境帶來的衝擊，成重要課題。為友善環境，味全公司斥資逾2億，在林鳳營牧場設置沼氣發電系統和堆肥場，可將牛糞回收、分離，高濃度汙水經環保處理產生沼氣發電，糞渣做堆肥，減少廢棄物並能源再生，可以說這裡的牛兒們是「自己付電費」。

牛隻「自己付電費」

牧場環保科人員表示，沼氣發電每日可供應約2600度電量，可自給牧場約3成用電，每年減少超過4000噸二氧化碳排放，相當於10座大安森林公園1年的碳吸附量，發電成本也低於營業用電電價，達到對土地及環境友善的目標。

林鳳營牧場種植的落羽松，分布在牧場入口處及北側，共有5個區塊，每處落羽松數量約80到100株，原本是隔離牧場的防疫用途，冬天時因為景色相當別致，讓人感受到濃濃的異國風情，也吸引民眾注意。

落羽松林 防疫兼觀光

每當冷氣團來襲溫度降低，原本綠油油的落羽松林就會轉為鐵鏽色，與楓紅有異曲同工之妙，吸引不少遊客、單車騎士駐足；一旁還有六甲區公所整理過的菁埔埤親水步道，可以欣賞落羽松林美景，近年成為拍照打卡的熱門景點，是林鳳營牧

(中國時報)