新竹國際馬拉松 康橋向前衝

邁入第4屆的台灣國際馬拉松賽21日在新竹縣體育館熱鬧開跑，強調多元學習、運動風氣的「康橋國際學校新竹校區」及「康軒文教」桃苗區相關企業員工百餘人，在董事長李萬吉領軍下熱情參賽，成為參賽團體中最引人注目的隊伍。（康軒文教提供）

友善列印
中國時報
／新竹報導

邁入第4屆的台灣國際馬拉松賽21日在新竹縣體育館熱鬧開跑，強調多元學習、運動風氣的「康橋國際學校新竹校區」及「康軒文教」桃苗區相關企業員工百餘人，在董事長李萬吉領軍下熱情參賽，成為參賽團體中最引人注目的隊伍。

2018台灣國際馬拉松賽昨天一大早從新竹縣體育館出發，沿途經芎林、竹東、橫山的120縣道、台3線、油羅溪與頭前溪河堤，全長42.195公里，另設有42K、21K、9K及3K賽程，計有20多個國家、地區運動愛好者共同參與。

賽道沿途風光明媚，讓跑者在賽程中賞心悅目，彷彿參加旅遊活動般的輕鬆自在，賽事不僅規畫良好，獲得縣府大力支持，康橋國際學校也熱情支持。

康橋國際學校表示，此次賽事不僅舉辦規格比照國際賽，也規畫出全新路線，康橋在新竹設校已邁入第3年，該校秉著支持在地國際賽事，推廣國際品牌的觀光馬拉松賽事，因此強力邀約全校教職員及相關企業夥伴一同參與，不僅能鍛鍊身心，還能一同見證新竹縣人文及景觀之美。 　康軒文教集團董事長李萬吉此次也應邀擔任馬拉松賽起跑鳴槍貴賓，自己也參加全馬42公里賽事，比賽結果更獲得42公里全馬男子A組第6名的好成績。

李萬吉指出，康軒在新竹辦學，不僅提供更棒的辦學內容給新竹學子，透過此次參賽也期望讓新竹校區同仁體會新竹在地之美，讓學生學習更融入在地特色，從新竹出發邁向全世界。

康橋新竹校區教職員賽後紛紛表示，很開心可以參與此次賽事，昨天上午新竹地區微風徐徐，沿途風景明媚，跑起來真的很舒服；學校特別在終點站設立服務站，提供禮品贈送給打卡FB分享參賽照的參賽者，增添許多運動樂趣。

(中國時報)

友善鮮乳 食安資訊全都露 奧運奪牌、藝術創作可抵博士論文

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。