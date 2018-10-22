奧運奪牌、藝術創作可抵博士論文

2018年10月22日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部22日將到立法院教育委員會報告《學位授予法》修正案，增列碩博士學位論文得以多元形式呈現，其中藝術類、應用科技類及體育運動類，則開放以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替論文。

鑑於國際人才跨國流動日益頻繁，教育部認為學位授予應符合國際潮流，始能與國際接軌，因此決定修正《學位授予法》，使學位授予與學制更彈性多元及提升國際競爭。

過去大學教師積極發表論文，不太重視實務，造成產學落差。教育部表示，為讓學用合一，這次修改《學位授予法》，增列碩博士學位論文得以多元形式呈現；另屬專業實務者，碩士論文也可用專業實務報告代替，並由各大學訂定專業實務認定基準。

目前碩士層級已開放藝術類、應用科技類論文可用成就證明或技術報告代替，這次修法擴及體育運動類；至於博士層級，則新開放藝術類、應用科技類及體育運動類，論文可用作品、成就證明或技術報告代替。

教育部舉例，運動選手在國際重大競賽中例如奧運取得好成績，可以此取代碩博士論文，但仍須修完該修學分，及符合相關機制才可取得畢業資格。

現在許多技專校院跟企業合開「產學合作專班」，教育部表示，《學位授予法》一旦修正通過，產學合作專班學生讀2年修滿80學分後，學校可以發給副學士學位，讓他們先去工作幾年，之後回學校補足學分後，再授予學士學位。

為讓大學生可以跨領域選修課程，這次《學位授予法》修正，讓學生可以「系進院出」或「院進系出」，以增加學習彈性。譬如一個學生原本是機械系招進來，但他同時又修了許多電子系、電機系課程，學校可用電機學院名義授予學位。

另外，授予學位名稱未來擬由學校自訂！教育部表示，為因應國際潮流、科技資訊及新興學科快速發展，研擬鬆綁授予學位名稱得由學校依學生所修讀學術領域、課程要件而訂定，提教務相關校級會議通過後實施；惟為避免學位授予浮濫，仍須報教育部備查。

(中國時報)