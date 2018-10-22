營建署徹查 3天內給名單

2018年10月22日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

日本避震油壓機械大廠KYB坦承制震器數據造假，且僅外銷到台灣，影響多項工程和建築物，引發各界關注。營建署建管組長高文婷昨表示，營建署今天起會要求多方清查，包含各建築物的主管機關、結構技師及當時的開發商，經過三方比對後將整理清冊列管；不過因為每個個案狀況不盡相同，屆時將由結構技師認定是否需要補強，並於3天內彙整初步名單。

清查採用KYB建築

針對KYB制震器造假事件，營建署指出，將發函請各縣市政府對轄區內有採用KYB避震阻尼器的建築進行清查了解，必要時應請原設計專業技師進行現況了解及專業研判，如果確認建築設計受到造假數據影響而形成瑕疵，應研提解決方案進一步補救，並回報各地主管建築機關。

有報導指出，台灣KYB代理商強固企業與其相關企業耐震營造曾參與「核一」、「北、中、南二高」及「北宜公路」等多項公共工程。但營建署僅表示，尚須了解。

影響程度待確認

營建署指出，將密切注意事件後續發展及各地清查情形，並做出必要研商及處置，以維護民眾居住安全。

不過，營建署也指出，造假詳情究竟為何，營建署取得正確資料後，進一步邀集專家學者進行研判，以確認對國內建築物耐震強度的影響程度。

高文婷表示，營建署周一發函給各縣市府後，將於3天內彙整建物使用KYB制震器的清查名單，若有需要補救的建築，將交由結構技師認定。

(中國時報)