加裝制震器 淪豪宅廣告噱頭

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中國時報
／台北報導

日本避震裝置大廠KYB爆建築抗震數據造假，還只外銷台灣，引發民眾關心，結構技師戴雲發指出，國內其實許多豪宅在設計抗震力時，並未將加裝制震器等納入計算，只是多做，以此為廣告噱頭，所以是否數字造假，影響有限，但是若真納入抗震計算，則是一大隱憂；此外目前無法令規範，要求使用制震器等器材，一定要留檢修孔，以致多數個案原規畫的檢修孔，後來為美觀被大理石包住，或加裝窗戶，檢修、汰換成本將墊高。

因KYB制震器用在晴空塔，引發近年來從北到南數十件建案採用，並列為廣告主要訴求，如今出包，建案個個撤下廣告，目前在銷售的「吉美大安花園」豪宅案，建商也表示會重新考慮採用系統，並了解出錯原因，做日後篩選避震設備參考。

戴雲發指出，加裝制震器要有效，一棟大樓至少要有1/2至2/3的高度須加裝，不過許多個案只是裝飾性添加，且如果灌漿、綁鋼筋上偷工減料，加裝多少制震器、隔震墊都沒用，因為那就如同「有骨質疏鬆症的人，即使給他兩支拐杖，也沒多大用處」！

消基會房屋委員會委員張欣民指出，若建商採用並做廣告訴求，將涉及廣告不實，違反《公平交易法》，消費者可到公平會檢舉，處於交易中的個案，民眾可以據以退訂，如已完成交易，便看建商是否有誠意協商，直接汰換，否則購屋人也只能到法院控告，進而求償。

外傳台灣KYB代理商「強固企業」與其相關耐震營造業者，曾參與承攬「核一」等多項公共工程，台電發言人徐造華表示，核一的減震系統來自美國，對於傳出強固承攬核一，台電在第一時間即釐清，確認沒有KYB用在核一廠上。

(中國時報)

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