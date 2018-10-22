中程飛彈條約 川普要廢除

美國潘興二式中程彈道飛彈，最遠射程1800公里。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導
美俄中程飛彈條約

象徵美國與蘇聯兩大強權從對抗轉向和解的重要里程碑《中程飛彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty，簡稱INF）即將走入歷史。美國總統川普20日宣布，由於俄方持續違反條約規定，美方正計畫退出。川普還強調，由於俄陸兩國持續研發中、短程飛彈，所以美國也沒必要乖乖遵守條約、讓自己綁手綁腳。

不想再讓自己綁手綁腳

川普在內華達州參加期中選舉造勢活動後，在空軍一號上告訴媒體，「我們是留在協議的一方，我們遵守協議內容，但遺憾的是，俄羅斯沒有履行協議，因此我們將終結並退出協議」。據條約規定，美國退出的決定將在6個月後生效。

川普表示，「我不懂為什麼歐巴馬總統沒有協商或退出協議。我們不會讓他們違反核子協議、生產我們被禁止生產的武器」。他還稱，「除非俄羅斯來和我們談、中國來和我們談…如果俄羅斯做了、中國也做了，我們卻堅守條約，那是無法接受的。」

美方指控，俄國持續研發及測試Novator 9M729型中程陸基巡弋飛彈，違反INF規定；俄方則否認違反條約內容，並反批美國在東歐部署應對伊朗威脅的飛彈防禦系統，修改後即可發射中程巡弋飛彈，攻擊俄羅斯。

今年2月，美國國防部發布的《核態勢評估報告》則建議，應研發陸基中程飛彈迫使俄方履行條約內容，但當時並未主張退出條約。

美俄「核對峙」恐重現

《衛報》報導，退出INF的建議出自向來反對裁軍的白宮國安顧問波頓。他20日出發，前往俄羅斯、亞塞拜然等國訪問，此行可能正式向俄方表明美國退出的意願。美方亦已通知歐洲盟友，但英國官員認為，這會讓冷戰時期美蘇在歐洲部署中程導彈的「核對峙」局面重現。

事實上，前總統歐巴馬也曾在2014年指控俄國違反INF規定，於2008年進行巡弋飛彈試驗，但當時歐洲領導人擔心引發軍備競賽，因此力阻美方退出協議，俄方也一度揚言退出。直到最近，北約（NATO）才正式確認俄國當時的行為可能違反協議。

憂無法與陸在亞太抗衡

《紐約時報》則分析，華府認為INF不利應對來自中國的威脅，因為中方不是簽署國，可不受限制地研發部署飛彈，並擴大在西太平洋的影響力，而美國卻無法研發新武器與之抗衡。前美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris）顧問塞耶茲也表示，退出INF「將賦予五角大廈和印度太平洋司令部新選項，恢復區域軍事平衡。」

熟知內情的官員則透露，目前美方正在發展可反制大陸中程核武的武器，但將需時多年。在過渡期間，美方準備改良戰斧飛彈等現有武器，可能先部署在亞洲，如日本或關島。

(中國時報)

陸專家憂引發飛彈軍備競賽

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