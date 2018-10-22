陸專家憂引發飛彈軍備競賽

1987年12月8日，前蘇聯領導人戈巴契夫（左）和當時的美國總統雷根，在白宮簽署全面銷毀兩國中程和短程核導彈條約（即《中導條約》）。（摘自維基百科網站，雷根總統圖書館提供）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普宣佈將退出《中導條約》。大陸官媒《環球時報》引述大陸導彈技術專家楊承軍分析認為，美國此舉極不負責，有可能對世界導彈武器競爭發揮推波助瀾的作用；美國之舉同時也警示大陸，應適度發展中程導彈和中近程導彈，這是維護大陸國家核心利益的需要。

楊承軍指出，導彈武器與其他任何常規武器相比都具有無可比擬的優越性，將直接影響戰爭的進程，甚至是結局，因此被發展中國家認為是一條「投資少、見效快，迅速提升綜合國力」的有效途徑。「如果大家都可以違反國際約束，對這些國家來講何樂而不為呢？因此，「中導條約」若將變成一張廢紙，勢必引起一輪國際範圍的飛彈武器的軍備競賽。」

「中導條約」一旦淪為廢紙，楊承軍認為對大陸的國家安全也將帶來負面影響，同時也再次提示大陸必須要更有效的提高國家安全的自衛防範能力。楊承軍進一步分析，大陸與美國的國家利益不同，軍事防範也不一樣。

楊承軍指出，大陸有1.8萬多公里陸地邊防線，還有長達2.2萬多公里的海防線，大陸維護國家安全的任務非常艱鉅，而且周邊並不太平，無論是台海方向、南海方向，還是印度方向和東北亞方向，大陸面臨的周邊國家安全威脅，比任何一個國家都要嚴峻。

相比之下，美國並沒有受到來自多個方向的軍事威脅，所以大陸必須根據維護國家安全的需要，來適度發展中程導彈和中近程導彈，這是維護大陸國家核心利益的需要。

(中國時報)

中程飛彈條約 川普要廢除 不爽就退群 川普前科累累

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