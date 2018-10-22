冷戰陰影再現 俄揚言報復

2018年10月22日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普20日宣布，由於俄羅斯持續發展陸基飛彈系統，違反1987年簽署的《中程飛彈條約》（INF），所以美國選擇退出，引發全球一片譁然。俄羅斯外交部抨擊美國妄想建立「單極世界」但不會成功。俄國議員也批美國會讓世界重回冷戰。

俄外交部消息人士表示，川普此舉不讓人意外，稱美國早已為此準備多年，故意一步一步地破壞條約的基礎，他們認為美國的主要動機是妄想建立單極世界，俄羅斯外交部強調，這不可能實現。俄國副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）也抨擊，美國對俄國違反INF的指控無憑無據，美國如此莽撞的行動，俄國除了採取軍事在內的一系列報復措施外，別無選擇。

但里亞布科夫也強調，俄國想避免這種情況，仍希望以對話取代對抗。他也指出，美國是做賊喊捉賊，指控俄國違反INF，其實是隱瞞自己犯規的事實，以「要脅」方式，處處逼迫俄國在國際安全領域上讓步。他並提醒美國，莽撞的退群，以及單邊強勢的政治操作，已引起國際廣泛的不滿，華府不應低估這樣的情緒變化。

美俄雙方彼此對INF互信不足，今年6月俄國國防部就認為美國一直在找藉口退出INF，稱美國退出INF後想在中歐與東歐部署飛彈，以便縮短飛彈攻擊俄國目標的飛行時間，若未來與俄國發生核子衝突時，這將是美國在戰略上的一大優勢。

俄羅斯總統普丁因此曾經警告，若有國家不喜歡INF並且選擇退出，俄國也會立即採取反制措施。他3月發表國情咨文時也放狠話，一旦俄國與其盟邦遭受任何核武攻擊，他將「毫不猶豫地」以核武反擊。

議員普什科夫（Alexey Pushkov）推文指出，美國退出INF之舉是繼2001年美國退出《反彈道飛彈條約》（ABM）之後，對世界整個戰略穩定體系的又一次重大打擊，他痛批：「美國正在推動世界重回冷戰。」

(中國時報)