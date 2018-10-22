美若主動鬆綁 全世界都緊張

2018年10月22日 04:10 中國時報 藍孝威 、 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普威脅退出《中程飛彈條約》（INF），早就有跡可循。白宮安全顧問波頓和可能接替國防部長的湯姆·科頓（Tom Cotton），稍早都相繼表示了美國退出這一條約的想法。不過，專家都認為如果INF解體，美俄削減戰略武器也可能被廢止，全世界將進入核武軍備完全不受限制的危險狀況。

《紐約時報》指出，白宮國家安全顧問波頓下星期出訪莫斯科時，可能會向俄羅斯領導人通報美國將退出「中導條約」，部分原因是北京正不受約束地大力研發和部署相關武器，並威脅到美國的安全。傳言可能接替美國國防部長的國會參議院軍委會空陸作戰策劃小組主席湯姆·科頓（Tom Cotton）敦促川普政府退出「中導條約」。他說：「今天，俄羅斯公開欺騙和違反這一條約，中國正在大規模囤積這類導彈，因為他們根本不受約束。」

在前歐巴馬政府時期擔任國防部負責東亞事務的副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）上周五在推特發文說，大陸不是「中導條約」的簽約國，正在研發和部署更遠端的先進導彈。他說，退出「中導條約」能為美國鬆綁，好讓美軍部署更有效的武器系統應對大陸的威脅。

英國皇家三軍聯合研究院（RUSI）副院長喬默斯（Chalmers）認為：這是美俄核武軍備管制自1980年代達成協議以來最嚴重的危機。如果INF解體，《新削減戰略武器條約》（New Start）2021年到期後也不會續約，對世界的和平和遠離核武威脅造成不利影響。

位於華盛頓的「軍備控制與反擴散中心」（Center for Arms Control & Non-Proliferation）資深顧問貝爾（Alexandra Bell）表示：「軍備控制如出問題，應該想辦法解決。但讓人憂心的是，川普雖然說他最能夠談成協議，但竟然維持雷根總統對核武管制的貢獻……還有波頓在他耳邊建言，北韓怎麼可能信任與這位總統談成的協議？」

(中國時報)