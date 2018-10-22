狠父毒打勒頸 可憐女嬰喪命

2018年10月22日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣太保市21日凌晨驚傳1名3個月大女嬰，在家中遭33歲黃姓父親，以衣架毆打身體、頭部並以毛巾勒住頸部，送醫死亡。檢察官訊後依殺人罪嫌聲押黃男獲准，檢警將於22日解剖，釐清女嬰死因。

長子疑遭家暴致死

黃男坦承並非首次對女兒施暴，供稱因經濟壓力大、酗酒，導致情緒失控，才在21日凌晨以衣架及毛巾毆打女嬰。但因出手過重，凌晨3時許與22歲丁姓妻子將奄奄一息的女嬰送醫急救，但仍不治。

據了解，黃男與丁女先後育有3名子女，大兒子前年11月出生，去年2月曾因嬰兒搖晃症住進醫院，1個月後死亡，當時社工懷疑遭到家暴，卻苦無證據。至於大女兒目前3歲，具中度障礙，發展遲緩，但未定期接受早療復健。

黃家原住在桃園，去年6月剛搬到嘉義。黃男平時打零工維生，從事太陽能工作，日薪約1000元，妻子在家照顧小孩；據悉，之前黃男在其他縣市打工時，曾遭雇主欠薪，經濟狀況不穩定。

嘉義縣社會局長劉志偉表示，黃家是社會局列管的高風險家庭，搬到嘉義後，社工共訪視18次，也曾到家中做節育宣導，並協助向桃園市府申請生育補助及養育津貼。由於得知他們經濟陷入困境，曾媒合慈善機構經濟補助1萬元、醫療8000元及長期性物資半年，卻仍發生憾事。

長女與母分別安置

黃妻懷孕後因無定期產檢，小女兒7月底出生便遭感染住進兒科加護病房，社會局曾詢問是否願意出養，但夫妻倆都堅持自己養。

劉志偉說，目前社會局已將大女兒緊急安置，黃妻則因情緒極度不穩定，為免返家後面對殺人現場無法控制情緒，已安排社工陪伴住在嘉義一間旅館。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，女嬰頭部、身體都有衣架傷痕，脖子有勒痕，頭部還有腦出血可能，22日將解剖釐清死因。

(中國時報)