坑台商？國合會：施君謀指控不實

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中國時報
／台北報導

台商施君謀指控，外交部及國合會在巴拉圭「東方工業區」開發案連環計坑百萬美元及扯台商後腿。國合會昨以新聞稿回擊，指施20多年來不斷散布負面訊息，經監察院調查，施的東方公司不僅有財務問題且違背誠信原則，另外法院認為，施君謀施挾外交、拉攏中共進入東方工業區意圖「有相當理由為真實」。

20年前施君謀以東方公司開發工業區名義，取得政府支持，在巴拉圭招商並順利向我國銀行取得借款。但資金拿走，卻未依照合約還本付息，承辦銀行依法提起債權訴訟並獲得巴國法院判決勝訴，拍賣工業區償還債權。

施君謀指控李登輝時期「巴拉圭東方市近郊設立東方工業區」開發案，因負責執行的外交部及國合會人員陽奉陰違，甚至在巴拿馬以公費成立的公司向巴拉圭標購工業區，根本是扯後腿訛詐投資台商，造成台商上百萬美元損失，鞏固邦誼成了幹話政策。

對此，國合會指出，2002年間監察院完成調查，在報告中並無施君謀指稱情形。甚者，調查報告中指出，該項貸款案輕信僑商個人建議，事前對施君謀背景徵信不足，而辦理工業區的評估報告又內容不實、涉有多項缺失。

另外，施君謀指控，國合會副祕書長李栢浡在立法院報告時說，他在巴國法院涉有背信及詐欺等案且登在於立法院公報及網路上，從而返台具狀控告。國合會表示，與瞭解與事實有異，但因該案正由台北地檢署偵查中，基於偵查不公開原則，須待該案偵查終結後再予說明。

國合會強調，施君謀歷年來不斷對國合會高階主管以訴訟方式騷擾，自10餘年前，即曾對李栢浡提起自訴，指稱李在廣播節目上因提到施挾外交、拉攏中共進入東方工業區意圖接收等言論，涉嫌誹謗，但高院判決李栢浡無罪確定。

國合會表示，工業區現由巴拉圭合成公司（PSC）管理，5家進駐商皆為PSC服務之客戶，園區管理與維護亦由該公司負責。巴拉圭合成公司因不願介入過去施君謀與政府間之紛爭，一直低調經營，卻讓施君謀有機可乘，對外發布不實訊息。

(中國時報)

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