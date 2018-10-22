飆車撞死醉男 一看竟是堂哥

2018年10月22日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

王男深夜出門到附近超商買東西，返家時在路中遭自小客車衝撞。（陳淑娥翻攝）

台中市神岡區驚傳撞死親人車禍！王姓男子深夜酒後在神清路家門前馬路，不慎遭路過車輛撞擊爆頭慘死，警方以車追人，2小時後找到肇逃者，竟是死者的鄭姓堂弟，鄭男並無酒駕，警訊後依過失致死、公共危險罪嫌送辦。

40歲王姓男子，20日深夜11時許獨自步行到路口超商買東西，從監視器畫面可見，王男拿手機邊講邊走，還一度蹲在路上，隨後又走在路中；在距離住家不到10公尺處，不慎遭1輛轎車高速撞擊，爆頭慘死輪下。肇事者不但沒停車，反而揚長離去。

王男弟弟表示，他聽到撞擊聲出來查看，哥哥已倒地，肇事車輛則不見蹤影；附近民眾說，當時撞擊聲真的很大、很嚇人！警方漏夜以車追人，21日凌晨2時許，在神岡區豐社路找到黑色肇事車輛，並通知31歲車主鄭姓男子說明。

警方調查，鄭男車體外觀初步沒發現明顯撞擊位置，他起先否認撞到人；但鑑識人員在車底找到血跡後，才坦承闖禍。鄭男供稱，自己到附近找朋友，在肇事不久後，曾重返現場在圍觀人群中了解狀況，知道撞死堂哥王男後，因心生害怕趕緊駕車返家。

警方在車禍現場聞到濃濃酒味，懷疑王男酒後走在路中，不慎遭堂弟衝撞橫死在住家前，民眾議論紛紛；鄭男面對媒體詢問時，指稱以為撞到狗才沒停車，但又說因害怕才逃走，全案依過失致死及公共危險罪嫌送辦。

(中國時報)