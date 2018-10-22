必勝競選總部 候選人搶破頭

2018年10月22日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

前言：選舉拚勝負，就算只贏一票也是贏，因此任何一個環節都不可馬虎，除了政見、議題攻防，許多候選人最重視的莫過於競選總部的設立地點，正所謂天時、地利、人和，天時或無法操之在己，人和須盡一切努力，地利卻可選擇，尤其曾得到無敗績驗證之地，更是兵家必爭，為選戰平添不少話題。

新北市土城區裕民路與海山路間一塊空地，幾十年來在此處成立競選總部者，無論藍綠都能勝選，不曾嘗過敗績，成為當地傳奇。即將在此成立連任競選總部的新北市議員黃永昌說，他參選過6次議員，前2次競選總部設在別的地方都落選，改在這裡就「凍蒜」，除了自己本身要打拚，在此地成立競選總部也讓他覺得參選過程很平順。

地方人士表示，這塊選舉必勝地點的淵源，最早可追溯到2004年立委選戰，當時民進黨籍候選人莊碩漢選擇在此成立競選總部，在14搶8的激戰中，莊碩漢最後以5萬2534票、第2高票之姿進入立法院。

設別處全輸 搬來全凍蒜

2008年選區改變，莊碩漢改在板橋區和吳清池對決敗北，但在這裡成立競選總部的國民黨盧嘉辰與民進黨李文忠對決，盧以超過6成得票數、7萬7656票勝出，且2012年尋求連任時繼續租用，結果也順利當選。

2016年盧嘉辰尋求三度衛冕時，改在明德路成立競選總部，此處成為民進黨吳琪銘、蔡英文競選立委、總統的聯合競選總部，結果出爐，已連任2屆立委的盧嘉辰慘遭滑鐵盧，吳琪銘、蔡英文則雙雙告捷，讓地方人士嘖嘖稱奇。

無敗績聖地 侯友宜插旗

今年底選戰，這個好地點已經設為黃永昌與侯友宜聯合競選總部。黃永昌說，競選還是要靠自己打拚，但他以往在此設立競選總部，結果都很理想，所以年底選戰才繼續選擇在此設立競選總部。

巧合的是，附近也有一處空地，先後被李文忠（2008年立委）、蔡英文（2010年新北市長）、盧嘉辰（2016年立委）挑做競選總部，結果全落選，與裕民路、海山路空地的結果完全相反，今年底九合一選戰，乏人問津，地方人士笑稱，「天下無奇不有，但這種巧合真的太神奇了！」

(中國時報)