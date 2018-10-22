交通便利聚人氣 曝光率加乘

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中國時報
／新北報導

「真材實料最重要！」風水專家、教授學者指出，好的風水雖可提振士氣，為候選人帶來能量，但追根究柢來看，被認為是競選總部的好所在多位居交通樞紐、人潮密集之處，曝光率高、支持率自然也跟著提高。

命理風水專家蔡上機指出，風水學講究「藏風納氣」，空氣的氣流在一個位置，產生的回流盤旋即為氣場，依氣旋形狀還可分較有靈氣的「龍穴」、「虎穴」、「蝴蝶穴」等，若前有滔滔不絕的河水流經、背後有山坡可依靠，也有利於開拓事業、拔得頭籌。

真的是「龍穴」？蔡上機認為，除了地理位置外，真正好風水還需考量到諸多要素，例如看板面向東象徵「旭日東昇」、附近車潮量大能匯聚陽氣等，要說眾候選人爭搶的都是風水寶地也不盡然。

他以土城為例，該空地雖後有公館溝流經，但水溝水質不優，就風水上並無優勢之處，至於為何屢顯神蹟？他認為應是該地位於交通樞紐，看板曝光率提高，由陽氣凝聚力量。但最重要的是，當選者本身就有具有當選潛力，才能一舉中的。

文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳則剖析候選人對於「風水之說」通常是寧可信其有、不可信其無，還會參考歷屆勝敗經驗。

但跳脫風水看法，絕大多數的競選總部通常都會設在人潮匯聚地點、交通便利的鬧區，人來人往不但可以增加曝光度，人氣更有助拉抬聲勢。

鈕則勳說，從競選總部設立地點，也可看到候選人想向選民凸顯的格局與企圖心，又因為總部地點若選在繁榮地區較難尋覓，有些候選人會藉此展現人脈，不一定與風水有關。

(中國時報)

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