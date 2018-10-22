苗栗最強運地點 徐耀昌卡位

苗栗縣長徐耀昌今年同樣選在苗栗市民族路上的空地設立競選總部，盼能高票連任。（何冠嫻攝）

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中國時報
、何冠嫻／綜合報導

「寧可信其有！」若競選總部所在地多次贏得勝選，總能讓候選人相信此地可為選情加分。新竹市演藝路上緊鄰救國團的辦公大樓，分別於2014年林智堅、2016年柯建銘租用為市長及立委競選總部，不僅讓林智堅逆轉勝，也讓久未征戰區域立委的柯建銘擊敗對手；苗栗市民族路一處占地千餘坪的空地，也屢試不爽，勝選名聲不脛而走。

林智堅幕僚說，演藝路這座辦公大樓位於市中心難得的僻靜位置，雖不如火車站、東門圓環周邊人潮洶湧，但交通相對便利，大樓整體風格新穎，配上林智堅幹練的西裝油頭造型看板，為林智堅搶下不少印象分數。

林智堅4年前首次參選市長時，臨危受命在選前100天組織競選總部，就相中此地，室內裝潢結合文創風格，有如時尚書店般，吸引年輕選民目光，選情也逐步升溫，最後成功逆轉勝；2年後柯建銘從善如流，選在同一地點做為競選總部，最終也大贏對手。

苗栗市民族路占地千餘坪的空地，常有候選人租借作為競選總部，結果也總是高票當選或連任，被坊間傳為苗栗市最優的選舉必勝地點。

苗栗縣前縣長劉政鴻曾於參選2屆立委及蟬連2任縣長時，租用此地為競選總部，皆高票當選。現任縣長徐耀昌2014年參選時，同樣租用此地設立總部，今年再度選擇此處。

無獨有偶，因徐耀昌當選苗栗縣長後，需於3個月內辦理空出的立委補選，現任立委徐志榮也選擇此處設立總部，果然當選，而前總統馬英九尋求連任時，也挑中這裡作為苗栗競選總部並連任成功，讓此地名聲大噪。

(中國時報)

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