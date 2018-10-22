捨傳統 高雄4選將改走低調極簡風

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中國時報
／綜合報導

主持人在台上喊得激情、台下支持者賣力舞動旗幟，每到選舉時刻，位於屏東市中山路與公園路交叉口的方正空地，總被民進黨租用作為競選總部；從2005年起，歷經前縣長曹啟鴻與現任縣長潘孟安，13年來僅蔡英文總統初次選舉吃過敗仗，因勝多敗少被綠營視為必勝地點，潘孟安今年底也再次挑中此處作為競選連任總部。

長期為綠營操盤的幕僚指出，蘇嘉全參選屏東縣長時，當時競選總部設在千禧公園旁的空地，無奈地主轉租經營餐飲業，2005年曹啟鴻競選縣長，曾為了競選總部煩惱，意外發現中山路這塊「萬中選一」的好地點，從此開啟綠營屏東長期執政之路。

幕僚強調，競選總部需要腹地廣、交通方便，中山路與公園路口這塊地真的沒得挑剔，且周邊都有停車空間，造勢晚會就算超過萬人也能輕易容納，「市區再也找不到這麼好的地點。」

或許人至福來，曹啟鴻屢戰屢勝，潘孟安成功接班，連從未在屏東插上綠旗的立委第2選區，也由鍾佳濱在此屆挑戰成功，幕僚笑說：「實在想不出不在這裡繼續設立競選總部的理由。」

相較於其他縣市參選人紛紛覓地設立競選總部，今年高雄市長選舉相當不一樣，4名候選人極有默契，均走低調簡約風，無黨籍璩美鳳及蘇盈貴未設競選總部，國民黨韓國瑜把市黨部當總部，中央地方完全執政的民進黨陳其邁，為節省開銷也捨棄傳統競選總部，只設競選辦公室。

今年母雞走儉樸風，小雞也想跟風省點錢，但小選區多席次選舉，太儉約可能會得罪人，就算沒有昔日「呷通海」的選舉餐廳，多少還是得要擺上茶點飲料，形成「議員競選總部反而比市長總部來得熱鬧」有趣情景。

(中國時報)

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