林姿妙溪北競總 能見度高

2018年10月22日 04:10 中國時報 胡健森 、 李怡萱 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭市宜興路上一塊空地，是多年來許多人心目中的「選舉聖地」，自2009年起，前宜蘭縣長林聰賢選擇在此設立競選總部後，已歷經宜蘭縣長、立委等重要選舉，候選人都順利勝選。年底宜蘭縣長選戰，這裡由國民黨候選人林姿妙陣營拿下，期盼也能如同往例，成功入主縣政府。

林姿妙競選總部主任委員林建榮表示，將「溪北競選總部」設在此處，主要是看中此處氣勢好，位於市中心、能見度高，且民眾往來方便，至於連續拿下勝選的紀錄，並不是主要考量。

林姿妙競總人員說，雖然也有其他備案，但若無意外，預計月底就會在此處完成溪北競選總部設置，屆時歡迎大家前來品茗，一起幫林姿妙加油打氣。

至於基隆市勝選總部地點，首推安樂區樂利三街32巷9號，此處數十年來都是市議員鄭林清良競選總部及服務處。今年已70歲的鄭林清良說，她擔任民代38年，歷任2年鄰長、3年里長與33年市議員，今年由女兒鄭愷玲接棒參選市議員，理所當然也將此處設為鄭愷玲的競選總部，希望將福氣與為民服務的熱忱一起傳承下去。

「競選總部只有一張桌子、椅子。」鄭林清良笑稱，過去服務處不像現在這麼華麗，沒有人形看板、宣傳單，只靠原本雜貨店中簡單的桌椅，讓選民坐下來商討解決問題，直到擔任第2屆里長時，才收起雜貨店，將全副心力放在為地方服務。

(中國時報)