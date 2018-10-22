林姿妙拚經濟 營養午餐免費

2018年10月22日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙21日赴宜蘭市，與國民黨宜蘭市長候選人張森霖舉行聯合競選總部成立大會，林姿妙肯定張森霖的能力、用心，強調未來如果入主縣府，會與身為市長的張森霖一起拚經濟，並達成全面營養午餐免費等施政願景。

葉毓蘭籲鄉親票投2號

張森霖是警察出身，警察大學退休教授葉毓蘭、警政署前督察室主任耿繼文等人都到場力挺，稱讚張森霖是模範警察，呼籲鄉親投票選擇號次都是「2號」的林姿妙、張森霖。

林姿妙上台致詞時說，宜蘭縣政府政策不穩定，讓大家過得很辛苦，因此她首要拚經濟，要拚出宜蘭的好生活，這幾個月來看到張森霖的表現，不論是口才、能力、用心等，要改變宜蘭市就是選擇張森霖。

整治宜蘭河成為塞納河

林姿妙表示，宜蘭縣是水的故鄉，宜蘭市有宜蘭河，如果有機會進入縣府，也會與張森霖市長一起來整治宜蘭河，讓宜蘭河成為塞納河、萊茵河，她有羅東經驗，讓羅東轉虧為盈，盈餘回饋社會，讓羅東的小孩讀書、營養午餐全免費。

林姿妙還指出，張森霖當選宜蘭市長後會與她一樣，營養午餐免費讓宜蘭市的小孩都能受惠，其他如文化、藝術、老人福利、社會福利等，她與張森霖都會做好，相信張森霖絕對有能力當宜蘭市長。

她說，羅東夜市之前本來不起眼，後來夜市商家策略聯盟，現在全世界臉書打卡是第25名，宜蘭市的夜市也要行銷成功，張森霖當宜蘭市長是不二人選，盼望支持者能1票拉10票，10票拉100票，讓她與張森霖有機會改變宜蘭。

(中國時報)