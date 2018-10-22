鄭文燦林智堅 變超級助選員

2018年10月22日 04:10 中國時報 陳育賢 、 甘嘉雯 、 葉臻 、 賴佑維 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市長鄭文燦（左）授戰旗給無黨籍市議員候選人劉勝全（中），同時比出劉所抽中的7號。（甘嘉雯攝）

年底選舉號次抽籤後首個周末假日，各候選人無不火力全開、全力拜票，爭取連任的桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅也扮演超級助選員，替議員候選人競選總部成立站台造勢。

站台力挺 火力全開

民進黨新竹市長候選人林智堅21日率領黨籍議員候選人，包括已宣布將投入下屆立委選舉的鄭宏輝，及議員候選人南區施乃如、東區鄭美娟、曾文濤、北區劉康彥、香山區林盈徹、陳雪慧組成「幸福特攻隊」，至竹蓮市場聯合掃街拜票。林智堅與東區市議員候選人曾文濤的「聯合競選總部暨關東橋後援會」成立大會，昨天下午也在金山里集福宮熱鬧成立。

對手無黨籍市長候選人謝文進昨天則在埔頂聯里後援會辦公室舉辦汽球達人「佑佑哥哥」摺汽球活動，同時也邀請橘橘姐姐與關新地區的小朋友們互動做遊戲。

桃園市長鄭文燦繼周六替八德區無黨籍市議員候選人段樹文站台後，昨天也馬不停蹄參加龜山區無黨籍市議員候選人李雲強、蘆竹區無黨籍市議員候選人劉勝全，及黨籍市議員候選人競總造勢，拉攏議會無盟席次支持態勢不言而喻。

藍營大咖 桃園輔選

鄭文燦表示，他認識劉勝全超過20年，他每件事情都要求周全，更要事事圓滿，甫升格時，市府決議興建南崁溪忠孝西路跨橋，劉勝全特別要求桃園已經升格了，工程必須標準更高，希望能有代表蘆竹的特色元素。市府追加預算讓工程品質更好，重新定名為「南崁大橋」，還獲公共工程金質獎。

另外包括國民黨副主席郝龍斌、前立法院長王金平、前桃園縣長吳志揚等昨天趕赴桃園，全力拉抬黨籍議員候選人聲勢。八德區國民黨市議員候選人呂淑真找無黨籍市長候選人楊麗環站台，意外引發支持者批評，呂淑真則回應並未邀請楊，會全力支持黨籍市長候選人陳學聖。

(中國時報)