王惠美辦造勢 藍營團結力挺

2018年10月22日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

國民黨彰化縣長候選人王惠美競選總部21日舉辦成立造勢大會！由國民黨主席吳敦義授旗，前立法院長王金平和縣內藍營大老、候選人等全到場相挺，現場湧入數千支持者搖旗吶喊，點燃熱情；吳敦義說彰化選戰是重要關鍵，讓勝利從彰化開始翻轉台灣的命運。

鄉鎮候選人 全員到場

王惠美造勢展現藍營大團結！前縣長阮剛猛、卓伯源、前立委陳杰、林滄敏、蕭景田、鄭汝芬，縣議長謝典霖等和26鄉鎮候選人全到場。王金平說，王惠美從政24年穩紮穩打有能力向中央爭取經費又懂建設，提出「一軸一環雙樞紐」交通網，能留住人才在彰化縣就業，改變命運時機到了。

吳敦義宣示彰化縣在王惠美帶領下先贏，國民黨執政定會「撥亂反正」讓中華民國更好。

建設路網 連結3心3帶

彰化縣長魏明谷則連跑大村、埔心聯合競選總部成立大會，呼籲支持「對，就做」的縣長和清廉勤政鄉長；指出行政院長賴清德已宣示鐵路高架化一定做，不論特別或公務預算都有法定程序，不要為選舉干擾高架化工程。

王惠美表示，彰化是中部政經和交通中心，卻成為台灣貧窮第一大縣。主要是缺乏整體規畫，要改造彰化必須重塑彰化主體性，結合交通、都市、產業；在交通建設「一軸一環雙樞紐」路網，連結「3心3帶」產業發展配合都市再生策略。

王惠美說，彰化縣127萬人口需有兩條捷運線，5大交流道特定區要鬆綁，9000公頃的農業特定區需通盤檢討。

王惠美和各鄉鎮市長和議員候選人手拉手，高呼「改造彰化、翻轉命運」，國民黨全壘打，王惠美凍蒜！

(中國時報)