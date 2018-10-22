南市盤點工業區 吸台商回流

陸美貿易戰持續，台商返鄉設廠需求增加，台南市加速開發新工業區，也盤點並改善老舊工業區。（台南市經發局提供）

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中國時報
／台南報導

陸美貿易戰持續開打，且有越演越烈的趨勢，導致台商回流設廠的意願明顯提高，全台工業區土地行情也有向上拉抬的現象。但因北部地區土地價格居高不下，台商回流成本提高，台南市政府正加速開發新工業區，並盤點改善老舊工業區，希望南部較優惠的價格能吸引更多廠商投資。

新吉工業區 加速開發

市府經發局長殷世熙表示，台南市開發工業區數量居全台之冠，「樹谷園區」、「柳營科技工業區」及「永康科技工業區」，於2013到2015年間陸續開發完成，已提供231家廠商進駐，創造4150億元年產值及增加3萬3700個就業機會，目前加速新吉工業區開發及推動七股科工區報編。

殷世熙指出，新吉工業區土地出售率近9成，開發完成後，估計未來可創造約380億元產值，以及提供近萬人的就業機會，除了尚有土地可供廠商申購外，還有部分土地採用設定地上權及月租方式，僅收取權利金及租金，讓資金較不充裕的廠商投資設廠，得以減輕壓力。

七股工業區 蓄勢待發

殷世熙還說，七股工業區年底將完成開發行政審議，明年正式進入實質開發，最快明年底就能分區提供土地，約有77.5公頃可供設廠，土地均價每坪3.5萬元，盼能帶動周邊地區經濟發展及就業人口增加。

至於麻豆工業區，目前正辦理重劃中，2020年下旬將有90公頃抵費地進行拍賣，每坪約在4.5到5萬元間；另外經濟部工業局開發，位於安南區的台南科技工業區也還有近40公頃的工業用地，市府未來數年內將陸續釋出逾200公頃土地，提供廠商投資設廠。

(中國時報)

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