選戰耗體力 選將累到吊點滴

台東市民代表候選人趙韋童因體力不支，緊急掛病號。（莊哲權翻攝）

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中國時報
／台東報導

選戰倒數33天，候選人每天行程滿檔，又要在台上聲嘶力竭，非常耗體力，台東市民代表候選人趙韋童，因體力不支，緊急送醫吊點滴；台東縣議員候選人王文怡說，選戰期間，身體一有狀況就去打點滴，平時務必要作息正常、多喝水，才能保持續航力。

「我撐不下去了！」民進黨籍台東市民代表候選人趙韋童20日參加劉櫂豪競選總部成立造勢活動時，因體力不支，暈眩站不穩，差點昏倒在台上，經緊急送醫治療後，回到家還是感到身體不適，再次回診吊點滴，21日體力稍微恢復後，還是努力衝刺。

多喝水 保持續航力

趙韋童說，自己以前沒有熬夜習慣，選戰開打以來，都要到凌晨才上床，早上8點就要起床， 每天跑不完的攤、握不完的手，行程滿檔，又錯估了自己的體力，長期睡眠不足，身體抗議，又有點感冒，結果就累垮掛病號。

選戰不僅耗體力，而且每天精神緊繃，經常搞得身心俱疲，無黨籍台東縣議員候選人王文怡說，選戰以來，已經打了好幾次點滴，只要身體稍有異狀就去打，平常盡量作息正常、多喝開水，保養品、喉糖都是必備的。

多保養 找時間休息

選戰進入倒數階段，全力衝刺的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴說，幾乎所有候選人都有睡眠不足的情況，她的喉嚨也是從過去就一直不太好，沒有特別的保養，只能靠自己找時間多休息。

(中國時報)

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