侯友宜挺廖先翔 總部樂聲揚

2018年10月22日 04:10 中國時報 宋原彰／新北報導

新北市議員候選人廖先翔21日於汐止火車站廣場成立競選總部，邀請侯友宜到場力挺，不同於其他候選人造勢方式，他不用汽笛喇叭、不鳴聲高喊凍蒜、也不封路阻礙交通，活動採音樂會型式，希望透過優美樂聲，帶給選民美好的周末午後時光，「沒有政治口水，歡迎大家一起迎接新政治的來臨。」

廖先翔昨舉辦「樂聲‧翔起」音樂會，主打「你聽旋律、我聽民意」，邀請3組表演團體，用二胡、琵琶、西洋長笛等樂器，演奏多首曲目，其中包括經典老歌《我只在乎你》、《瀟灑走一回》等，也有周杰倫的《青花瓷》、梁靜茹《小手拉大手》等，讓現場300多位大小朋友聽得如癡如醉。

音樂會中，國民黨新北市長候選人侯友宜和台北市副市長鄧家基都到場力挺廖先翔，侯友宜說廖年紀輕輕、相當有為，廖做父親廖正良助理的十年期間，為汐止區爭取樟樹實驗中學和多間托老托育中心，並向身邊的廖正良開玩笑說，「這麼會生，要是我有這兒子，早就退休了。」鄧家基則表示議會需要年輕人聲音，汐止要改變需要年輕人。

廖先翔現場邀請侯友宜一展歌喉，合唱卡通名曲《小叮噹》，象徵他與侯會像歌詞所說「實現所有的願望」。侯也大讚他不製造過多噪音的競選理念相當好，請民眾記得票投5號候選人，「一起牽起汐止人的手，廖先翔五告讚。」現場充滿人潮。

侯友宜母雞帶小雞效應擴大，昨日他連跑金中玉、連斐璠、蔡明堂、陳明義、宋明宗、蔡健棠、陳錦錠、黃永昌、廖先翔等市議員及第七選區市議員鶯歌區聯合競選總部成立大會，每場都是人潮洶湧，大家高喊「凍蒜」，顯見侯友宜的高人氣，也徹底顯示藍營年底選舉勢在必得的求勝決心。

(中國時報)