竹縣 楊徐決戰新豐 苗縣 雙徐互別苗頭

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中國時報
邱立雅、何冠嫻／綜合報導

新竹縣長國民黨候選人楊文科、民國黨候選人徐欣瑩21日決戰新豐，分別成立競選服務處，全力鞏固溪北票源。尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，昨則成立頭屋、公館、通霄競選總部，與替議員跑場的對手徐定禎互別苗頭。

「1號楊文科！一馬當先！一定當選！」在新豐、北埔競選服務處成立大會上，支持者吶喊吉祥話，希望楊文科順利當選，現場國民黨提名的各級候選人也到場助陣，希望「一條龍服務」能獲得鄉親們的支持。

徐欣瑩同樣來到新豐成立競選服務處，因新豐為徐欣瑩故鄉，支持者人潮爆滿，讓徐欣瑩直說感謝新豐鄉親一路栽培，未來將會加強新豐的交通便利與經濟發展，讓鄉親的交通能更便利。

另外，徐欣瑩也到新埔成立競選服務處，鎮長林保祿專程來到成立大會站台，他感謝徐欣瑩任職立委時，成功阻擋光電大廠排放汙水，促成廢水零排放，讓霄裡溪、鳳山溪水質越來越好，讓現在新埔米已經能外銷到日本。希望徐欣瑩未來上任後，能解決新埔的交通與人口外流問題。

苗栗縣長徐耀昌力拚連任，21日成立頭屋、公館、通霄3場競選總部，南北趕場強調建設不分山海線，並以「南北攜手躍進，山海共享慢活」為主軸，山海線並重，發揚觀光政策，繼續打造幸福永續的苗栗。

以無黨籍身分參選的苗栗縣長候選人徐定禎，則勤跑縣議員的競選總部成立大會，21日為民進黨籍、群求連任的第2選區候選人羅貴星，以及第6選區的民進黨籍候選人陳春暖加油站台，要一起在激烈選戰中勝出。

(中國時報)

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