龍允實現路網 燕擬降地價稅

盧秀燕（右二）參加黃馨慧競選總部成立時，強調她當選將恢復老人健保補助、讓市民免費參觀花博及調降地價稅，顧好市民荷包。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

選舉進入緊鑼密鼓倒數計日！角逐連任的台中市長林佳龍21日馬不停蹄，分別與民進黨市議員陳淑華、曾朝榮、李天生、江肇國成立聯合競選總部；代表國民黨出征的盧秀燕為黨籍候選人黃馨慧、林汝洲、賴曉亭、顏莉敏拉抬造勢，藍綠雙方展開激烈廝殺。

林佳龍與曾朝榮、陳淑華、李天生、江肇國聯合競選總部成立！林佳龍說，台中近3年來招商榮登全台第一，讓年輕人留鄉意願變高，連外地人也想搬來台中，不管北漂南漂都希望漂到台中來；年底一定要用選票讓佳龍和黨籍市議員連任，讓台中持續進步改變！

林佳龍指出，台中經過3年多努力，「台中市區域計畫」獲中央通過，讓1條山手線、2大海空港、3個副都心願景逐步實現；捷運藍線獲中央支持延伸到彰化和南投，2020年捷運綠線全線通車，逐步實現路網願景藍圖。

盧秀燕表示，她當選後將打通市政路到工業區紓解台灣大道車流，加速台74接國道一號工程；她將恢復老人健保補助、台中市民免費參觀花博及調降地價稅，顧好市民荷包和大家一起拚經濟。

盧秀燕參加林汝洲、賴曉亭、顏莉敏競總成立時，強調將打通華南路到向上路；南區4年來未打通的東興路、德富路，當選後一定要打通；喊4年未設立的樹德國小，她執政將逐步兌現；當選後她將會配合顏莉敏提案，讓海線建設更進步。

(中國時報)

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