20鄉鎮市連線 李進勇全力衝刺

2018年10月22日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

尋求連任的雲林縣長李進勇，21日前往麥寮鄉參加與縣議員候選人許志豪的聯合競選總部成立大會。李進勇表示，麥寮鄉聯合競選總部的成立，宣示全縣20鄉鎮市聯合競選總部攜手連線的大拼圖已完成，希望藉由這股熱情，帶動選舉氣氛衝向最後勝利。

李進勇、許志豪2人的麥寮鄉聯合競選總部昨天成立時，超過1500名熱情支持者到場力挺。李進勇指出，好酒沉甕底，麥寮鄉鎮市競選總部成立後，即象徵全縣20鄉鎮市連線的競選布局已完成。

李進勇還說，麥寮鄉人口正成長主因在於台塑六輕在此設廠；不可諱言，六輕帶來經濟發展及就業提升，但也帶來了空汙及環保問題，因此他擬定「禁燒生煤及石油焦條例」，但在中央宣布無效後，再帶領縣府祭出「源頭減量、管末加嚴、季節限定」等3支箭，管制空氣汙染。

另外，雲林縣政府協調六輕停燒石油焦的承諾也已兌現，去年縣府更取得六輕麥寮汽電簽署能源轉型備忘錄，承諾於2025年完成3部燃煤機組轉換為燃天然氣發電機組設置及運轉。

許志豪表示，他非常感謝3年多來李進勇對地方聲音的支持，包括六輕促協金的法制化，以及153線、雲1、雲2道路整建、橋頭國小校園建設等，未來他會與李縣長持續攜手努力，讓麥寮鄉成為雲林第1大城。

(中國時報)