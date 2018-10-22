行動競總進公園遭罰 柯Ｐ籲修法

台北市長柯文哲（左二）、國民黨台北市長候選人丁守中（前右）21日同台參加台北客家義民嘉年華，兩人挑擔帶領踩街大隊前進，出發前丁主動伸手與柯握手致意，出發後兩人則完全零互動。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲日前在北投區七星公園舉辦園遊會造勢，因大貨車改裝的行動競選總部停放公園內，且柯競辦在活動中高喊競選口號，與原申請活動內容不符，遭開罰1萬8000元，並沒收3萬元保證金。柯文哲21日受訪表示，這代表北市府執法太公正了，但也顯示現行法令不太實際，很多地方需要修正。

柯文哲競選團隊先前租用「小樹屋」公共辦公空間作為競選辦公室，被爆出違反土地使用分區管理自治條例，當時柯認為土管有必要修法，前天行動競選總部違規開進公園挨罰，柯昨再提修法，柯認為部分法令不切實際。

柯文哲表示，從大灣北段、社子島到內湖五期等問題，發現現行法令存在問題，要就不要訂規範，訂了就要遵守，若不遵守，還變成有關係的沒關係、沒關係的有關係，複雜的政商關係就會出現，因此他主張修法。

針對柯文哲提出修法論，無黨籍台北市長候選人李錫錕痛批，柯根本是知法犯法，抱持沒被抓到是僥倖的心態，被抓到就裝無辜。

面對外界質疑，柯文哲說，擔任台北市長最大感觸，若要人民守法，訂出來的法律應該要可以遵守，像是最近討論的條通文化，那也是不符土地分取使用管理，這代表法律需要與時俱進，修法問題早在市政會議就提出，並非自身遇到問題才提修法。

「台北監督連線」議員候選人徐立信昨成立競選總部，親民黨主席宋楚瑜到場力挺，原定出席的柯文哲則未現身，「柯宋合體」破局。被問及對柯P民調一支獨秀的看法，宋楚瑜說，他先不評論民調起伏，柯今天會邀所有市政顧問齊聚，報告施政成果，聽完市長報告後，就知道他4年來有沒有認真講實話、做實事。

(中國時報)

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