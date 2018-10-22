烏克麗麗嘉年華 行銷水林產業

水林鄉烏克麗麗嘉年華音樂比賽，共有40餘組表演團隊獻藝。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

以手工製作烏克麗麗聞名的雲林縣水林鄉，21日舉辦烏克麗麗嘉年華音樂比賽，共有40餘組烏克麗麗表演團隊獻藝、400餘人參加個人檢定。主辦單位還結合音樂介紹在地農特產，用音樂與美食打造特色休閒文化。

「2018水林鄉第7屆烏克麗麗嘉年華」，21日在水林鄉公所廣場舉行，由雲林縣政府祕書長黃玉霜、文化處長林孟儀、水林代理鄉長張哲誠共同主持，來自全台各地的參賽選手除了感受濃濃的鄉土人情，也體驗到全鄉熱衷烏克麗麗的音樂藝術氛圍。

黃玉霜表示，水林鄉公所近年來積極推廣「音樂造鄉」，每年舉辦的烏克麗麗嘉年華活動已邁入第7屆，檢定活動也來到第5屆，至今累積相當多的參與者，來自全國各地團體表演已超過3000人次；個人檢定也有1500人次以上。

林孟儀說，水林鄉公所除推動在地特色音樂文化，更致力農業推展，透過嘉年華音樂饗宴結合在地農特產，讓民眾參與音樂盛宴的同時，也能夠享受水林在地美食的好滋味，藉此發展水林鄉特色休閒旅遊，讓大家愛上雲林、戀上水林。

張哲誠指出，水林鄉「冠弦吉他」是目前全台唯一的吉他製作批發工廠，手工吉他與烏克麗麗廣受歡迎，鄉內各學校也成立烏克麗麗社團，連路標都加入烏克麗麗圖案，到處充滿烏克麗麗元素，讓水林鄉成為烏克麗麗的原鄉。

(中國時報)

城市馬拉松 台中跑起來 暖商買6萬公斤滯銷文旦 大方送

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。