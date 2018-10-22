烏克麗麗嘉年華 行銷水林產業

2018年10月22日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

以手工製作烏克麗麗聞名的雲林縣水林鄉，21日舉辦烏克麗麗嘉年華音樂比賽，共有40餘組烏克麗麗表演團隊獻藝、400餘人參加個人檢定。主辦單位還結合音樂介紹在地農特產，用音樂與美食打造特色休閒文化。

「2018水林鄉第7屆烏克麗麗嘉年華」，21日在水林鄉公所廣場舉行，由雲林縣政府祕書長黃玉霜、文化處長林孟儀、水林代理鄉長張哲誠共同主持，來自全台各地的參賽選手除了感受濃濃的鄉土人情，也體驗到全鄉熱衷烏克麗麗的音樂藝術氛圍。

黃玉霜表示，水林鄉公所近年來積極推廣「音樂造鄉」，每年舉辦的烏克麗麗嘉年華活動已邁入第7屆，檢定活動也來到第5屆，至今累積相當多的參與者，來自全國各地團體表演已超過3000人次；個人檢定也有1500人次以上。

林孟儀說，水林鄉公所除推動在地特色音樂文化，更致力農業推展，透過嘉年華音樂饗宴結合在地農特產，讓民眾參與音樂盛宴的同時，也能夠享受水林在地美食的好滋味，藉此發展水林鄉特色休閒旅遊，讓大家愛上雲林、戀上水林。

張哲誠指出，水林鄉「冠弦吉他」是目前全台唯一的吉他製作批發工廠，手工吉他與烏克麗麗廣受歡迎，鄉內各學校也成立烏克麗麗社團，連路標都加入烏克麗麗圖案，到處充滿烏克麗麗元素，讓水林鄉成為烏克麗麗的原鄉。

(中國時報)