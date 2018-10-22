魏嘉賢成立競總 徐榛蔚包粽相挺

花蓮市長候選人魏嘉賢（右二）21日成立競選總部，花蓮縣長候選人徐榛蔚（右一）到場力挺。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

選戰進入倒數階段，國民黨花蓮市長候選人魏嘉賢21日成立競選總部，上千人擠滿石來運轉噴泉廣場造勢拉抬聲勢，魏的妻女也一起現身力挺，6歲的大女兒YOYO被問到「爸爸再借我們4年時間好嗎﹖」立即回答「好」，感動支持群眾，搖旗喊「凍蒜！」

造勢現場吸引近5000位民眾擠爆會場，一起為魏嘉賢加油打氣，會中魏妻吳韻晨牽著大女兒YOYO及5個月大的小女兒momo到場為爸爸加油，魏嘉賢與妻女深情相擁，歉疚忙於市政，在家時間不多，感謝妻子讓他沒有顧慮打拚，為市民服務。

「沒有一天停下腳步，只會不斷往前。」魏嘉賢重申10大政見，任職市長期間「2年當4年用」，從運動公園設施改善、夜間照明費調降，舉辦棒球、足球、健走、馬拉松等體育活動，還有海是生活節、音樂祭等文化活動，目標擴大市民參與，打造城市花園。

魏嘉賢說，對於今年遇到強震造成花蓮市重創，市公所也與縣府在最短時間內完成災後重建，有鄉親覺得他瘦了，眼袋變深了，但其實老婆才是最辛苦的，他感謝妻女和所有鄉親們給予的溫暖，會盡力將「愛花蓮，真心意，繼續拚」這份心意傳達給市民。縣長候選人徐榛蔚也從百公里外的玉里趕回花蓮力挺魏嘉賢，並送上象徵「包中」的粽子與包子，呼籲藍營支持者大團結，「縣市同心」合作推動建設，徐榛蔚也舉當年高市長走路工事件，提醒選民注意「奧步」，越抹黑要越堅強。

(中國時報)

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