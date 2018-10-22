半島歌謠祭 月琴彈唱歌聲動人

2018年10月22日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

「恆春半島踅若透，欲聽民謠來阮兜…」半島歌謠祭20日晚上在恆春北門揭開序幕，由縣長潘孟安點亮古城，月琴彈唱歌聲響起，金曲歌手與民謠阿嬤同台演唱。現場也透過雷射燈光秀讓民謠國寶朱丁順阿公的聲影「重返」現場，感動所有人。

半島歌謠祭開幕表演以類音樂劇方式展現，由圖騰樂團帶著阿嬤開唱，並邀請縣長潘孟安及陳明章、林生祥、嚴詠能、戴曉君等金曲歌手一起上舞台，與現場民眾大合唱。縣府也利用雷射燈光秀，讓朱丁順的影像和聲音出現，象徵民謠薪火傳承不息。

戴曉君將排灣古調新創，以鼻笛與滿州民謠交織出獨特曲風；林生祥以客家創新配上改造月琴，唱出對土地的情感；陳明章則重現陳達月琴帶給大家不一樣的感動；打狗亂樂團嚴詠能與阿嬤及恆春國小學生演出，展現民謠傳承與創新能量。

21日則在恆春北門舉辦世界音樂會，邀請馬來西亞、西班牙、以色列及台灣在地樂團尬歌，西門廣場舉辦「老調新聲」的表演，晚上在猴洞山免費播映電影《只有大海知道》。

26日在牡丹石門演唱排灣古調；27日在車城後灣舉辦夕陽音樂市集，在滿州舉辦聲音設計工作坊；11月1、2日舉辦全國民謠大賽；11月3日舉辦閉幕式，每周末皆有多元型態音樂演出，詳細活動資訊可上臉書粉絲查詢。

(中國時報)