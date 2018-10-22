台獨從此不再政治正確

2018年10月22日 04:10 中國時報 張亞中

歷史雖然是因緣匯集所產生的結果，但總是有一些時間點是重要的關鍵與破口，20日綠營在台北與高雄分別舉行的「反併吞」活動，就是個重要時間點。它是台獨主張從此不再是台灣「政治正確」的破口，也是蔡英文即將失去其領導地位的轉折點。

從喜樂島聯盟號召20萬人集結，呼籲民進黨蔡政府修改《公投法》讓「台獨公投」可以上路開始，就注定了台獨陣營的分裂。在此之前，基本教義派的喜樂島已打贏了兩場台獨內部戰役：一是由紀政出面，推動「東奧台灣正名」公投的連署；一是成功迫使民進黨與柯文哲畫清界限，並讓同為墨綠台獨的姚文智成為民進黨台北市長候選人。

「台獨」是民進黨的政治正確。作為執政者的蔡英文原本有自己以「文化台獨」為基礎的「緩進台獨路線圖」，不想照著喜樂島以公投正名為目標的「激進台獨路線圖」走，但由於「東奧台灣正名」對台獨者是政治正確，因此，民進黨明知這個公投沒有任何實質功能，但仍不敢反對，而只能以保守態度面對；明知姚文智不堪一擊，但在深綠堅決反對柯P「政治不正確」的「兩岸一家親」後，也不得不妥協，提名姚文智。

這兩件事不僅讓民進黨的選情陷入谷底，也讓蔡英文受到美國相當大的壓力。對於美國來說，兩岸關係如何走是取決於美國的戰略時程考量，而不會讓台灣牽著鼻子走。正如同美國在2009年要求馬英九必須在「兩岸和平協議」一事上住手，這次也要蔡英文在「台獨公投」一事上剎車。

如果20日確有20萬人走上街頭，那就是墨綠激進台獨的最大勝利，也將是徹底主導民進黨台獨路線的開始。內部選情壓力、外部美國禁止，使得蔡英文不得不做出「公職人員及候選人」不得參加喜樂島台北活動的決定，為了掩飾其想法，以分進合擊為由，於同一時間在高雄也辦一場「反併吞」活動。

兩場活動的主題都有「反併吞」，但喜樂島場子的重點是「公投」，而民進黨場子的重點則是「反介入」，而不是「公投」。民進黨不參加喜樂島的活動，公開的原因是顧慮民進黨選情，但此事所「形成的意義」，則是民進黨反對用「公投」追求台獨，選擇接受美國的要求，走「獨台」的路。

數字會說話。喜樂島的台北場不過1萬多人左右，民進黨的高雄場更只有5000多人。雙方既有台獨的真假之爭，也有路線的激緩之辯，更有權力的分配之鬥，只是基於「台獨」是其共同「政治正確」的理念，兩者不願完全撕破臉。

但任何之爭，如果既有「路線」又有「權力」，兩方則必然會鬥，而其爭鬥的結果不僅是兩敗俱傷，而且是讓「政治正確」的台獨理念徹底裂解。「鷸蚌相爭，台獨破產」是這兩場活動的意涵。

為何「路線」與「權力」之爭會讓「理念」也崩解，而不是愈辯愈明，愈爭愈清？關鍵就在於這個理念是否合於正道，是否合於大眾利益。分離主義的台獨主張一開始就是錯的，作為謊言，它可以騙到選票；作為工具，它可以打敗那些沒有理念的國民黨人，但由於它自身的理盲與矛盾，不論是來自外部力量的回擊或是己方力量的鬥爭，它終究會崩解的。

台獨的挫敗、蔡英文的失勢，不是來自國民黨，而是綠營內部，這就是歷史的嘲諷。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)