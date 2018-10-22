韓國瑜旋風，風從哪裡來？

2018年10月22日 04:10 中國時報 羅智強

2018年大選，「北神探、南菜販」已成犄角之勢，再加上中台灣盧秀燕民調也微幅領先，民進黨執政以來的跋扈、濫權，已經聚集了一股亟待宣洩的民氣。

侯友宜的聲勢高漲，不那麼讓人意外，畢竟侯友宜本就具備高知名度，警察鐵漢的形象根深柢固，而韓國瑜的橫空出世，逼得本以為「躺著也可當選」的陳其邁氣急敗壞，則可說是國民黨最好的驚喜。

高雄是民進黨執政20年之久的城市，然而在民進黨長期執政之下，是否真的有讓高雄昂步向前？相信高雄鄉親心中，都有一把尺。

不可否認的是，從謝長廷到陳菊，行銷、包裝的確是民進黨的強項，但另一方面，「內功」就顯然是民進黨的弱點。從1998到2007年，高雄的人口成長率只有3.25%，是六都倒數第2，只比台北稍高，但台北本就是個人口過多的城市，因此高雄的人口成長事實上是墊底的，也就顯示出「人口外移」的嚴重。

過去，陳菊把高雄諸多停滯怪罪中央，其實馬政府執政，中央政府平均每年補助高雄市約651億元，比阿扁時代成長17%；馬政府推動洲際碼頭建設、高雄港聯外高架道路，也出資興建高雄世貿展會中心、衛武營藝術文化中心、海洋文化及流行音樂中心、鐵路地下化延伸左營、鳳山…，馬總統施政不分藍綠，陳菊卻欺之以方。有補助的，都說是自己的功勞，隻字不提中央；要不到的，則都是馬英九的錯，還有淹水時著名的「八成中央負責」，鼓吹高雄鄉親去恨國民黨。

馬總統的行政中立，對比現在行政院對雙北的補助，硬作給民進黨立委來宣布，更可看出民進黨把國庫當黨庫、把政府當競選總部的用心。然而，現在高雄已經是總統、國會、市長由民進黨「超級完全執政」，民進黨「推給國民黨」的謊言也就破功了。高雄的景氣依然停滯，陸客「維持現狀」跳票，六合夜市冷清、飯店蕭條，期待改變已經是大多數高雄人的心聲。

在這樣的氛圍下，韓國瑜來了。為什麼韓國瑜的「氣口」這麼適合高雄？我想舉一個小例子。

之前，我和游淑慧把募來的款項投100輛「嗆聲廣告」到高雄，聲援韓國瑜。當時在公車上正在跟韓國瑜直播的時候，幾位70、80歲的老奶奶來了，說「我們是從台北下來的，可不可以跟你照張相啊？」韓國瑜欣然同意，原本他以為只是正好碰到從台北南下的遊客，結果老奶奶說不是，「我們是前一天看到羅智強臉書有這個活動，特別下來給你加油的。」

當時，韓國瑜臉上的那個感動，唉，真的是難以形容。跟韓國瑜相處，無論是王侯將相，還是販夫走卒，很容易能夠感受到他把自己當成「朋友」，不是客客氣氣的那種，很容易分辨得出來。韓國瑜有高雄人那種濃厚的人情味，他說話直爽，重情重義，但是該爭的時候，他也當仁不讓，具備國民黨現在最需要的特質，能打仗，敢打仗！

有的人感嘆，唉！想不到國民黨竟還有韓國瑜這樣的人！更感嘆的是，也是國民黨大敗到這種程度了，才會想到國民黨這樣的人。

高雄的選情到底怎麼樣呢？舉兩個比較有指標性的民調，TVBS的最新民調居然韓國瑜的支持度贏陳其邁7%，這是難以想像的！而由民進黨祕書長洪耀福親弟擔任執行長的台灣世代智庫民調，陳其邁只有領先7.3%，更印證了韓國瑜的持續進逼。要知道，台灣世代智庫之前的民調，是可以做出侯友宜微幅領先蘇貞昌0.7%，為綠營加油吶喊的功能自然不在話下，連這樣的智庫，都做不出來陳其邁大幅領先，就可以知道高雄的選情兩人有多接近。

陳其邁說，他如果輸會「影響全台灣」，這是事實。如果民進黨在高雄落敗，就表示執政2年來的政績是「死當」！但是高雄的鄉親，難道不該給民進黨這樣的教訓，不該讓民進黨好好反省，認錯改善嗎？（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)