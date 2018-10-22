獨立公投當然是假議題

2018年10月22日 04:10 中國時報 鍾琴

蔡政府在處理兩岸問題時，除了不得不曲意迴避「獨立公投，正名制憲」等核心議題外，在「台獨意識」外圍的各種反中、去中、抗中等手段無不傾囊而出。但蔡總統對相關言論及行為卻一再「裝無辜」，每次都反咬對岸「破壞現狀」，也難怪民眾對於蔡總統和民進黨的信任度、支持度在短短兩年內就一落千丈。

眾人皆知，「治權及於台澎金馬的中華民國」從來都是個獨立存在的政治實體，只因和中共之間仍處於「內戰凍結」的狀態，致使兩岸政權存在「主權認知重疊」和「國際承認消長」的現象。民進黨執政後提出台獨2.0版，主要亦是針對兩岸主權爭議終須回歸現實面的不得不然。然而，既已承認己方獨立地位，何以仍須處處恐共、去中？實則，「台獨」主張與其說是針對中共，不如說是衝著被長期汙名化的「外來政權」國民黨以及同期遷台的那些所謂「外省人」而來。因為只有不斷鼓吹「台灣主體」意識，民進黨才能凸顯自己「正港」台灣人的地位，從而以「自己人挺自己人」的哀兵訴求，繼續擷取龐大的政治效益。

換言之，「台獨」不過是「反蔣、反國民黨與反中華民國」的同義詞，「外省第八代打外省第二代」的部落戰爭術語，或一種進行內部奪權的終極手段而已。

兩岸同文同種，血濃於水，在大陸經濟蓬勃後，未來兩岸間只有政治制度與社會文化之爭，要不要合、怎樣合，以及何時合的問題。兩岸本就不該存有彼此敵視的現象，更不容許任何一方政客為了一黨一己之私，惡意挑釁而引起雙方的衝突或戰端。一個完全避談戰爭代價的「正名制憲」主張早已超越所謂「負不負責任」的界線，而是打從根本上就只能以「叫囂式謊言」視之。

從反對戰爭的角度和中華民國向來都是獨立國家的事實出發，可以引申出來的兩岸問題解決方案自然不會是「獨立公投」，而是某種形式與內涵的「統一公投」，亦即經由不定期或定期交付民意表決台灣是否要「改變現狀」，從「治權完全獨立」過渡到兩岸之間某種形式的統合。當然，每次的統一公投若未獲得通過，中華民國自然仍應保持其治權獨立的現況。

歷年民調顯示，台灣主張急獨或急統者都只占極小比例，多數民意皆選擇維持現狀，贊成兩岸和平穩定交流，以觀後效。喜樂島聯盟20日舉行「全民公投反併吞」遊行，以二修《公投法》，推動台灣正名公投為訴求。其實二修《公投法》並不足懼，未來若兩岸關係穩步向前，或許正需要我們每隔幾年就進行一次「統一公投」，仿效兩韓之間的作法趨避戰禍，迎向和解，讓全民透過充分的討論和思辨，共同決定兩岸未來共榮共存的可行模式。（作者為前行政院政務委員）

(中國時報)