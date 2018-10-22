唬唬生風的超級創新國

2018年10月22日 04:10 中國時報 黃光國

「世界經濟論壇」最近發布了《2018年全球競爭力報告》，台灣在全球140個國家和地區中，「創新能力」排名第4，與德國、美國和瑞士並列「超級創新國」。

真是「不比不知道，一比嚇一跳」！英國的科技史專家李約瑟在其名著《中國的文明與科學》中，曾提出著名的「李約瑟難題」：為什麼西方式的科學在中國不發生？五四時期發起「新文化運動」的新知識分子還把「科學」當作是可救中國的「洋菩薩」。如今台灣居然搖身一變，成為「超級創新國」，難道蔡政府「去中國化」的教育政策如此成功，執政才兩年多，就讓台灣的「創新能力」「超德趕美」了？

但看最近的兩則報導，情況就令人不敢如此樂觀了。第一是位於台南的康寧大學，因招生狀況不佳，將申請改制回專科學校；第二是教育部公布108學年度碩、博士班新生招生名額，有37個系組招生名額掛零，76個博士班僅招收1名新生。

把這些訊息聚在一起，問題的答案就看得很清楚了。從1994年李登輝請李遠哲回台推動「教改」之後，在「廣設高中大學」的口號下，台灣把所有一流的「專科學校」全部改成三流的「科技大學」，要求所有的教授都要發表論文或是申請專利。

目前台灣共有159間大學。各級教授們一起挖空心思，從事「創新」，「八仙過海，各顯神通」的結果，出版了許多「垃圾論文」，也申請了許多無法移轉為生產之用的「專利」。這一切都是為了「應付」教育部或科技部的要求，沒想到大家「唬來唬去」，竟把台灣變成了「超級創新國」！

這兩年來，因為少子化，又加上民進黨政府防範陸生，許多大學招不到學生，所以康寧大學乾脆申請「降格」，回到原來的專科學校。以前只要幫教授製造論文、申請專利，「混」個博士學位，好歹都可到大學當教授，現在則是「流浪教師」滿街走，所以許多博士班當然招不到學生。

在這些負面消息中，唯一的好消息是：因為中央研究院直隸總統府，所以預算不受影響，又可以「國際研究生學程」的名義，招收所謂「外加名額」的博士生，配合各研究中心，繼續搞所謂的「產學合作」，讓台灣可以撐起「超級創新國」的面子，難怪1994年教改的始作俑者李遠哲「老神在在」。

教育部對於教改所造成的後遺症一向是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，缺乏有系統的整體對策，而葉俊榮上任教育部長之後，對於台灣所面對的教育問題，似乎也沒有提出什麼具體的看法或對策。大家不妨猜猜：聽到台灣變成「超級創新國」的消息，葉部長究竟會「欣喜莫名」？還是「悲欣交集」呢？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)