2018年10月22日 04:10 中國時報 王玉佩

愛河是高雄最具代表性的河川，多年來，每逢選舉，愛河的整治都成為藍綠攻防的主題之一，今年高雄市長選舉亦是如此。

蔡總統為陳其邁站台時說，20年前國民黨執政時愛河是一條臭水溝；閣揆賴清德在為姚文智站台時則說，姚是愛河整治成功重要的推手。蔡賴兩人之言，即在為整治愛河搶功。媒體詢問曾任高雄市長的國民黨主席吳敦義，吳回說「愛河整治幾乎是我們（指國民黨）進行的。」陳其邁聞之，居然以「不要臉」回擊吳，掀起新一波愛河戰火。

發源於仁武的愛河，早年很多民眾在河裡戲水、泛舟或在河邊垂釣，風光旖旎，然而，由於人口激增，家戶汙水及工業廢水大量排放，致使愛河在民國60年代成為一條既黑且髒的河流，臭氣四溢。在王玉雲擔任市長後期，市政府即展開愛河整治計畫，後經多位國民黨籍市長的努力，在80年代，愛河已不再是一條臭河川。

從文獻記載，可清楚了解愛河的整治，始於民國66年台灣省政府規畫的「高雄市仁愛河汙染整治及汙水下水道系統第一階段工程」，民國68年7月高雄市改制院轄市，市議會通過高達28億餘元的預算，開始進行整治計畫。之後歷經楊金欉、許水德、蘇南成至吳敦義等市長繼續整治。87年12月政黨輪替，民進黨的謝長廷接任市長時，愛河整治已歷經20年，由於耗時費錢的汙水主次幹管等基礎工程在國民黨市長任內大都完成，謝長廷主要是進行家戶接管工程，所以家戶接管普及率才從7%提升至25%以上。

其實，愛河汙染並非一朝一夕所致，同理，愛河的整治也不可能三年五載即告完成，就如英國倫敦泰晤士河整治歷經百年，愛河整治迄今雖近40年，但顯然尚未大功告成，如今經過愛河，一陣風起，往往還是有一股異味飄來。

愛河的整治是條漫漫長路，民進黨搶功太可笑，抹煞前人之付出與努力更是不道德，不過，這似是符合民進黨擅長「收割」的黨性，一點不讓人意外。

愛河的河水不會因政黨或政治人物的口水而澄清，靠的還是專業人員的基本功，哪一黨執政就該負起整治的責任，別浪費時間與精力於爭功諉過之上，也勿讓美麗的河川平添政治臭味。（作者為作家）

(中國時報)