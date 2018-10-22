搶救新公司法

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中國時報
李禮仲

本次《公司法》增修案影響層面最廣的第173條之1「大同條款」11月將上路，近日相關部會研商，外資保管銀行不能分拆參與50%持股門檻召開股東臨時會的揪團，不僅引發本國與外國股東召開臨股會權益不平等的質疑，也凸顯《公司法》股東行動主義與公司治理落實的重大爭議。

依《公司法》第173條之1，股東持股3個月且達50%，就可自行召開股臨會，不用再看公司派臉色；但相關主管機關欲訂定「外資保管銀行不能分拆參與50%揪團」之規定，不但有過度解釋之虞，且顯逾越《公司法》第181條第3項、第4項規定，與立法意旨相違背。

外資投資之股票必須透過保管銀行，在上市櫃公司股東名冊都是「某某保管銀行」，保管銀行代表的外資股東可能意見不一致，早年即發生無法分割投票時，意見不易整合，許多外資放棄投票，無法落實公司治理。

101年修訂《公司法》第181條第3項、第4項，解決外國機構投資人、海外存託機構礙於舊法無法投票的情形，是以參酌日本《公司法》增訂分割投票制度，改善我國法制缺失。

同年，金管會訂頒《公開發行公司股東分別行使表決權作業及遵行事項辦法》，賦予外資股票適用分割投票制度的法律依據。信託業商業同業公會並發函各家銀行配合施行，更就重要規定研擬英文版「台灣分割投票外資（FINI）適用說明」，供各銀行外資參考。

《公司法》第173條之1的適用，如果限制外資保管銀行不能分拆參與持股50%自行召開股臨會，不僅違反《公司法》181條第3項、第4項有關分割投票的規定，且與促進外資積極參與股東會之股東行動主義目的有悖，形成少數挾持多數的不公現象。

同為股東權之行使，何以區分表決權可分割行使，召集權卻不能為之，顯然互相矛盾。限制外資保管銀行不能分拆參與股臨會召開50%持股門檻的揪團，不僅本末倒置走回頭路，也使新《公司法》欲落實股東行動主義與公司治理之目的未獲好評就形同具文，金管會應三思而行。

（作者為台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心執行長）

(中國時報)

愛河澄清不是靠口水 陳其邁搶救得起來嗎？

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