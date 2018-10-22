陳其邁搶救得起來嗎？

2018年10月22日 04:10 中國時報 主筆室

高雄市長選戰初期，陳其邁聲勢遙遙領先韓國瑜，但9月後韓國瑜空戰奏效，網路聲量大爆發，創造出超高人氣，多家媒體民調呈現兩人開始打平，10月中旬韓國瑜網路聲量甚至超過柯文哲，並產生外溢效應。韓國瑜儼然成為藍營最強的政治明星，韓國瑜現象成為主流媒體熱議的話題，最新民調出現韓、陳死亡交叉的現象。

本以為黨內初選勝利就代表選戰勝利的民進黨和陳其邁駭然驚醒，開始快速調整策略，陳菊親自南下協調授權，新潮流進駐競選總部，迅速整合黨內各派系，菊系劉世芳扛起操盤重任，謝系趙天麟與菊系李昆澤負責文宣、輿情，所有在地立委放下派系與初選恩怨加入競選團隊，力保民進黨繼續在港都執政。

新團隊組成後迅速展開新戰略，以陸空聯合作戰方式「絕地大反攻」，一方面緊急招募網軍、名嘴，對韓國瑜進行鋪天蓋地的攻擊，另方面動員組織與政策優勢發動地面戰，連續舉辦大型造勢活動，希望凝聚團結，拉抬支持度。不過，上周末在高雄世運主場館前舉辦的「反併吞護台灣、反介入顧高雄」活動，與台北喜樂島聯盟舉辦的「全民公投反併吞」活動行程尬場，雖創造若干媒體效應，卻同時造成綠營內部路線衝突檯面化的後果，對陳其邁選情是利或弊，尚難論斷。

無論空戰或陸戰，民進黨高雄新戰法明顯以負面選戰方式，使出民進黨傳統「抹黑」、「扣帽子」招術，攻擊韓國瑜沒有在高雄待過，不認識高雄卻說高雄「變老變窮」，宣傳高雄青年「北漂」是「汙辱」高雄，言下之意韓是「外來政客」，這與攻擊國民黨是「外來政權」是一樣的路數。韓國瑜說「母語回家學就好」，民進黨就無限上綱為「消滅母語」，蔡總統也加入戰場，在臉書貼文指責戰後國民黨政府推動「同化教育」和「國語推行運動」對台灣造成傷害。

「抹紅」也是民進黨傳統戰法，而且一向有效，趙天麟使出「抹紅」，指稱陳其邁的臉書粉絲專頁突然湧入大批「外國粉絲」干擾內容，已經向警方提告，希望盡速抓出幕後網路黑手。劉世芳質疑不只有來自中國的網軍幫忙，陸媒近來大肆報導韓國瑜，他已成為北京的寵兒。言下之意，韓國瑜可能是北京的同路人，將聽命於中共。

民進黨反攻高雄的戰力堪稱犀利，但能否產生效果卻令人質疑。選戰勝負取決於大氣候，「抹黑」、「扣帽子」、「抹紅」屬於戰術層次，戰術縱然有效也影響不了大局。就大氣候而言，民進黨選戰面臨三重困境：第一是「護台灣論述困境」，第二是「執政不利、庶民生活不易」，第三是「兩岸敵對、『美國用過即丟』的籌碼宿命纏繞不去」，每一個困境都會對選戰造成不利影響，三重困境交互影響更容易形成致命威脅。

民進黨「反併吞護台灣、反介入顧高雄」尬場喜樂島的「全民公投反併吞」，彰顯了民進黨的矛盾，既想要獨派的票又怕刺激中間選民，在又愛又怕的心態下，搞到兩邊不討好。尤其姚文智身為民進黨台北市長候選人，雖獲得獨派力挺，卻礙於黨中央的禁令，只好畏首畏尾以「路過」方式現身，這是多麼諷刺的場景。未來喜樂島將會質疑民進黨如何「護台灣」，「護台灣論述困境」將長期纏繞民進黨，鬆散掉民進黨基本盤。

民調顯示韓國瑜暫時逆轉勝，進一步交叉分析數據可更細部看出是哪些選民背棄陳其邁。就TVBS9月中的民調來看，韓國瑜受到40至59歲經濟選民的青睞，平均領先陳約8.5%；陳其邁則受60歲以上的意識形態選民支持；在20至39歲的議題選民中，兩人大致平盤。但綠營背景的台灣世代智庫民調交叉分析數據卻發現，陳其邁漸漸失去20至39歲青壯族群的支持，顯示注重議題與經濟而非意識形態的族群，是陳其邁選情瀕臨崩盤的關鍵，顯示民進黨「執政不利、庶民生活不易」是選情艱困的重要因素。

兩岸因素與美國因素相互激盪，暫時很難確定對今年選舉會造成什麼樣的影響，但民進黨既想要獨派的票，又怕刺激中間選民的小矛盾已經說不清楚，在美中陷入新冷戰疑慮下，美國愈「友台」，台灣戰略風險愈高。兩岸現狀已經改變，民進黨「維持現狀」政策的正當性可能愈來愈難論述，民進黨的第三重困境更危險。

正是這三重困境造成民進黨九合一選情艱困，而韓國瑜的個人特質讓民進黨的困境在高雄呈現得更鮮明，不但陳其邁難救，恐怕韓國瑜效應也可能延燒到2020總統大選。

(中國時報)