2018年10月22日 04:10 中國時報 主筆室

上周末獨派的喜樂島聯盟發動遊行，訴求是「反併吞，正名公投」；同樣是周末，遙遠的英國倫敦也有一場遊行，訴求是二次脫歐公投。這兩場遊行可以拿來對比，看看這些不負責任的政客騙術是如何地誤國誤民。

2年前，在外界驚呼聲中，英國公投通過脫歐。事前英國政府、專家學者，甚至當時的美國總統歐巴馬都警告，脫歐將造成嚴重後果，對英國經濟與金融中心地位有殺傷力，卻敵不過民粹政客的煽動。

決定脫歐後，英鎊下跌，跨國金融企業總部紛紛遷出倫敦，英國經濟成長不如預期，脫歐談判更觸礁，歐盟豈會接受英國脫歐後繼續享受好處卻不必負責的要求？

當初那些告訴民眾，脫歐後英國經濟會更好、政府負擔將減輕、英國可以保有在歐盟中的好處卻不必負擔責任等的政客，一個一個地消失。難怪法國總統馬克洪大批主張脫歐的政客都是騙子，但英國民眾悔之已晚。這次舉辦二次脫歐公投遊行，目的就是希望推翻上次公投結果。

喜樂島聯盟的情況幾乎完全一樣。政客煽動反中情緒，說要反併吞、反打壓、要獨立，但他們毫無辦法保證獨立對台灣經濟更好，更不能保證獨立不會有戰爭。他們說得好像台灣民眾決定要獨立，世界各國就會支持，馬上承認台灣國一樣，卻從不提歐、美、日等強權，甚至幾乎世界所有國家都支持「一個中國」。

無良的獨派政客其實跟那些因為無知或追求政治利益而反核的政客一樣，反核時說沒核電不會缺電、台灣應該更乾淨安全，當缺電、空汙惡化等出現時，反核大將全部「失聯」銷聲匿跡。

英國民眾後悔脫歐可拚再公投一次，但通過喜樂島的獨立訴求，一旦兩岸發生戰爭，台灣連再次投票的機會都沒有，民眾該看清獨派政客的騙術。

(中國時報)