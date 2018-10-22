藍色韓國瑜迸翠綠光芒

2018年10月22日 04:10 中國時報 王尚智

韓國瑜在高雄選情的「逆襲」，如今連柯文哲的風采也徹底搶盡，讓人幾乎忘了也不過幾個月前，韓國瑜甚至還是國民黨主流勢力的邊緣人。從4年前柯文哲奇蹟式地一路崛起開始，如今正在高雄民進黨心臟地帶如野火燎原，當紅人氣的韓國瑜與其說是「素人魅力」，倒不如說這是一種台灣長期獨具的政治狂熱賣點：「邊緣人魅力」再度發威！

「邊緣」是一個奇特且虛實不明的位置，政治人物往往是在人氣消散時，這才踉蹌無奈走到政治勢力的邊緣。然而，回溯民進黨最初從「黨外」開始活動，即是從兩蔣時代反對權威體制的「邊緣起家」，靠著社會大眾與少數媒體記者的同情，涓滴積累影響力。尤其陳水扁當年從台北市議會，一路快速搶入立法院，成為民進黨最耀眼的明日之星，直到攀上總統高位的前後，也依然要長期塑造並強化其「台灣之子」苦難出身的邊緣色彩。

台灣政治環境過去一向是由「意識形態」挑起「矛盾衝突」所貫穿，一切手法大同小異，都是取自如此這般的「邊緣論述」。早年在中南部被嚴重操弄的「省籍情結」，到後來太陽花運動在北台灣刻意扭曲「兩岸服貿」，基本上所有論戰的主調都是刻意凸顯綠營攻擊方的邊緣地位。

不得不說，這個被「刻意定義、草率分類」的主流與邊緣之間，民進黨方面原本非常擅長一種邊緣色彩的「詮釋、集結、擴大」！彷彿最終由綠營主導的才是「邊緣族群」，這才握有「被湮沒的正義、被漠視的堅毅」，一直到大環境因為人聲鼎沸而終於豬羊變色，邊緣陣營翻轉成為「正義之師」，使得對陣的藍營到頭來也只能啞口無言。

但這回地方大選，民進黨完全失去了「邊緣」的話語權。特別是蔡英文與民進黨執政後「吃相難看」，遠比陳水扁時代誇張，除了蠻橫施政、破壞體制，無數可鄙的東廠爪牙們貪戀權力的誇張嘴臉，更是讓人嘆為觀止，而這恰好凸顯了在高雄沒人、沒錢的韓國瑜，莫名其妙彷彿從天上落下而接到了這個「邊緣魅力」的天命！

在遍地綠油油的高雄土壤上，韓國瑜反而因為過去在北市農產運銷公司的優秀表現與真誠往來，廣得基層農民群體的肯定，以他藍營背景卻至此鍍得一層比綠營所有政治人物還更獨特的「翠綠」光芒！而這層來自草根民心同理共鳴的「翠綠」，掩蓋了所有「淺綠、深綠、墨綠」的各種政治色彩，成為一種符合基層性格與屬性的「正綠」色。於是當外界難以想像竟然有那麼多基層民進黨資深黨員、農民意見領袖「公開力挺韓國瑜」時，絲毫沒有政治光譜的衝突，反而讓人感覺妙不可言。

政治抉擇上，社會大眾早已「難以信任主流勢力」，當民進黨此刻掌握了執政權勢，也就徹底失去「邊緣地位」，只剩下牽強與蒼白。對照著陳其邁從黨內初選開始就鮮少接觸基層選民，彷彿「當選」是一種天經地義，直到如今一個「空降禿頭的韓國瑜」，輕易就打碎了綠營「把高雄當囊中物」的傲慢與理所當然。

「淡藍又翠綠」的韓國瑜，如今激發了民進黨的最大危機感與動員令，這將是一場體現台灣「邊緣勢力」最獨特又鮮明的選戰，輸贏的意義之大前所未有，令人深深期待。

(中國時報)