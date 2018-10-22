台海絕不當中美衝突現場

2018年10月22日 04:10 中國時報 李正修

《華爾街日報》20日報導，2位未具名的美國官員表示，繼兩艘飛彈驅逐艦7月無預警通過台灣海峽後，美軍將再派遣至少2艘軍艦在相同海域行使自由航行權，目的是向中國大陸及國際社會表達美軍有權航經台海及任何國際水域的決心。由於中美貿易戰至今仍僵持不下，加上中美船艦月初在南海差點造成衝撞意外，各國無不擔憂中美之爭是否已從貿易糾紛外溢到其他面向，特別是觸及台灣及南海主權議題，將為東亞區域安全帶來潛在變數。

事實上，中美兩國軍方並非沒有避免誤判、增進互動的意願，但政治高層的決策勢必會影響對彼此動向的解讀。美國國防部長馬提斯日前藉「東協防長擴大會議」之便，與中國大陸國防部長魏鳳和會晤，商談包括台灣在內的各項議題，南海爭議當然是重中之重。可惜兩人除了各抒己見、表達官方既定立場外，並未獲致任何具體的成果來降低兩國軍事衝突風險的可能性，似乎預告兩方雖沒有升高軍事熱戰的意願，卻不會輕言從各自立場讓步。

在美國堅持自由航行權、大陸捍衛南海主權的對峙下，處於敏感地帶的台灣該如何因應未來的變局，對蔡政府是一大考驗。美國固然是我國國家安全的最重要後盾，但絕不允許民進黨惡意操作台海衝突來換取黨派私利，畢竟這是綠營過去屢試不爽的選舉手法。只要把國民黨抹紅成中共同路人，再配合誇大台美互信的政績，就可掩護其內部執政失敗的醜態。這是藉由外部危機轉移國人焦點，美國總統川普拿中國大陸開刀，以轉移內部反對的聲浪，而民進黨當然不會放過順勢搭此「仇中」風潮的機會。

陸委會主委陳明通近日再度釋出善意，期盼對岸「扭轉敵意、對立思維，共同啟動兩岸關係『改革開放的元年』」，但蔡總統國慶文告卻要「結合國際、對抗中共」，甚至呼應美國副總統彭斯欲圍堵中國大陸的意圖。兩者截然不同的訊息不僅很難取信於北京，更顯示出蔡政府內部的意見拉扯，尤其此時正是獨派咄咄逼人的選戰關頭，蔡政府恐怕更沒有向北京妥協的空間。

美國國會今年陸續通過許多友台法案，確實拜中美關係不睦所賜，然而，這些都只是「看得到卻吃不到」的國會意願，很難轉化成實際行動。多數的兩岸學者專家還是認為蔡政府應避免在中美衝突之際做不當的操作，以免反而傷害台灣的長遠利益。

台美及中美關係不必然就是無法並存的零和賽局，和平穩定的兩岸關係肯定有助於提升台美互信，陳水扁及馬英九執政的兩個極端案例足以證明。儘管執政黨目前選情不佳，蔡政府也應避免過度操作美軍艦航經台海的議題，以免兩岸關係繼續惡化，引發「地動山搖」。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)