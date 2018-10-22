時代愈動盪 文官愈要穩

2018年10月22日 04:10 中國時報 蔡良文

邇來各界關注政府揭弊、吹哨者法案或政府用人的適法及合理性等公共議題，亦多有討論，惟其最應關注的是政治人物、政務首長與高階文官的良善互動關係。回顧立法院審查前瞻預算案、農政單位放寬農藥檢驗標準、駐外人員領事任命與人事管理案等，高階文官均應避免「官僚政治化」、「事務官政務官化」，而應就專業提供相關意見讓政策決定者參考。

就高階文官的公務倫理，筆者提供以下的看法。首先，高階文官不僅應強化有形的智識，無形的內在倫理更應重視，化無形於有形，以其專業智識與良知良能建言，供政治決策者參考。高階文官的專業幕僚意見，係判斷於公共及國家利益，抑或個人及政黨利益，涉及良善治理的價值取向問題，亦即道德判準問題。或謂「諸惡莫做，眾善奉行」，或謂「如是因如是果」，人人重因果，則天下大治，至少能矯正短視近利、偏私誤人的決策或行為。

其次，在文化歷史脈絡的抉擇上，如早年的「西風東漸」，今日的「全球化」，未來的「東西方唱雙簧」，如何反映「人同此心，心同此理」的普世價值，應時時斟酌。高階文官倫理實踐的原則中是否有仁者愛人？執行公務中，是否尊重他人、忠勤誠信？都應自省。「民無信不立」，相對而言，「政無信亦不立」，高階文官在提出建議方案與執行過程中，涉及仁愛與公義的取捨與衡平時，有否考量公共服務的「公共性」，是否具備有為有守、不懼威權的道德勇氣，攸關國家社會的利益。

再者，高階文官的倫理意涵至少能在民主治理架構中，兼顧人民主權與行政專業的衡平，尤其是在高度政治性的決策環境中，高階文官應能思考、調和人民對民主的渴望。

行政裁量時，應遵守依法行政，尤其無論是平時與選舉期間的行政中立，均不可濫權失職，以及流於墨守成規。

至於面對政策領導時，應形成公務體系內穩定的力量，扮演好協力導航、服務有感的優質文官形象，並且讓政務人員對於重大決策的歷史定位、政治責任都能了然於胸。

高階文官必須在此紛擾的時代中，信守行政中立與公務倫理，扮演國家利益與人民福祉的忠誠良善建議者。所以，高階文官倫理確實是未來應強化的素養，以免政治決策產生偏失。如此，高階文官團隊方可成為國家長治久安的礎石，使國家政務推動順利。

（作者為考試委員）

(中國時報)