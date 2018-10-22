2018年10月22日 04:10 中國時報 崔慈悌

年底選戰進入倒數，兼任民進黨主席的蔡英文卯足全力四處站台，卻被台北市長候選人姚文智嫌她對柯文哲的批評太少，顯然姚文智對目前的戰局還在狀況外，不批柯P、不參與獨派反併吞活動，正是蔡英文試圖為綠營留住中間選民的手段。

民進黨今年5月正式提名姚文智出馬參選台北市長，在此之前，黨內分成挺柯與反柯兩派，前者以蔡英文總統等黨中央高層為首，後者多為台北市基層和各地民代，因為黨中央擔心，若不支持柯P，柯最終仍當選，將成全台「最大尾」，現在看來似乎「不幸而言中」。

目前兩大人氣王「北柯P，南國瑜」，幾乎都是靠個人魅力在打這場選戰，這種型態的打法，在藍綠兩大黨的好感度都低於反感度的情況下，儼然成為都會區的主流，具有強烈政黨色彩的政治人物站台，反而可能失分。

早在柯P上屆參選台北市長時就採用這種「非典型」的戰術，從柯P青年海選，讓過去對政治冷漠的年輕人現身參與開始，已預告未來選舉型態從台北市逐漸改變，不再仰賴傳統的選戰打法。當時的年輕人透過臉書發動態、PTT八卦板推文，一場監票造勢大會就有上千的年輕人願意站出來，甚至持續接受監票訓練。

儘管當時民進黨全力支持柯P，柯競選幹部名單除了總幹事姚立明之外，幾乎全是綠營幕僚，但當年聲勢如日中天的蔡英文都避免與柯同台，就是要淡化柯的政黨色彩，讓柯P在台北市能夠吸納中間和淺藍選民。

顯然上屆台北市長選舉曾參與柯P活動造勢的姚文智，並未從柯P身上取得能夠勝選的「葵花寶典」，日前使出質疑柯文哲活摘器官、聘陳水扁當總顧問、透過賴揆訴求台灣價值等3招激烈攻勢，不料，柯P卻是愈打愈旺，現在卻還寄望蔡英文出手幫忙打柯。

蔡英文終究不是省油的燈，民進黨中央更是「識途老馬」，很清楚柯P的外溢效果已不只在台北市，打柯不只會幫到國民黨的丁守中，還會把各地中間選民推離民進黨。就像喜樂島聯盟在台北辦「反併吞正名公投」遊行，民進黨深知出手反對會得罪深綠選民，表態支持又會失去中間選民，於是在深綠選民較多的高雄也辦一場「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，但蔡英文、賴清德、陳菊三巨頭都缺席。

距離選舉剩下最後1個多月，是打是挺？每一步都不容出錯，「成者為王，敗者為寇」，究竟誰的戰術有效？就看最終的選舉結果了。

(中國時報)