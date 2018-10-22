跟著匯率去玩 澳菲印最划算

2018年10月22日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

2018年將近尾聲，有沒有想好到哪去跨年或過農曆年？沒靈感的話，不妨「跟著匯率去旅行」，看看主要國家貨幣是強是弱再決定，今年划算的旅遊國屬印尼、菲律賓跟澳洲，較不划算的則是泰國、香港跟美國，至於不划算中的最不划算，就是日本了。

陸美貿易衝突加上聯準會升息，讓今年的貨幣市場震撼不斷，別以為這些都跟你沒關係，只要你買進口貨、或是踏出國門去遊玩，這「每個百分點」都牽涉你要花多少錢，花點時間比較匯率，會讓你少花很多冤枉錢。

印尼盾貶值超過1成

今年以來，金融市場無異繞著美國打轉，一來是因美國經濟好，所以聯準會毫不忌諱升息，自然推升美元匯率持續走揚，二是美國啟動貿易戰，大陸首當其衝，人民幣領先貶值，也就帶動周邊的亞洲貨幣齊貶。

在美元走強過程中，有些國家就被颱風尾「掃到」，以新興國家為主，印尼盾光今年就貶超過1成，澳幣、菲律賓披索也接近8％，抵銷台幣貶幅，至少省下4.5％以上，小資族出國最划算的名單。

如果不喜歡這些國家，兩個國家的貨幣比台幣多貶一些，講白一點就是「至少不吃虧」，那就是人民幣和韓元。人民幣對新台幣今年貶2.6％、韓元對新台幣也貶了1.7％，雖然沒像印尼盾、澳幣貶那麼多，也不無小補。

台幣貶換日圓較傷本 講完了划算的，要面對的就是不划算的地雷區了；冠軍是日本，因日圓在亂世當中就像個避風港，許多資金在此時就往日本流，推升日圓匯率，光今年對台幣就升值4％，對許多哈日族來說堪稱「慘案」一樁。

除日圓外，不划算的還有美元與連動美元匯率的港幣，另外就是泰銖了。這3種貨幣對新台幣都有3％以上的升幅，對於精打細算者，就不建議到這3個地方旅遊，如果是非這3個國家不可的，就要有破財的準備。

講完了天堂區與地雷區，剩下的就屬「無感區」了，因這些貨幣雖對新台幣升值，但都不到1％，忍一下就過去了，想到越南吃河粉、到新加坡吃肉骨茶、到歐洲血拼、或想到加拿大看楓葉，其實選擇多多。

(中國時報)